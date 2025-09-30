JSW tonie za rządów Tuska. Gigantyczna strata
2,075 mld zł straty netto zanotowała w pierwszym półroczu 2025 r. grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu okresowego grupy JSW. Rok wcześniej grupa zamknęła pierwsze półrocze stratą 6,062 mld zł.
Rządy Tuska, czyli straty finansowe!
Strata operacyjna za I półrocze 2025 r. wyniosła 2,373 mld zł, podczas gdy rok wcześniej JSW miała 6,835 mld zł straty operacyjnej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 4,715 mld zł, wobec 6,176 mld zł w I półroczu 2023 r.
Tłumaczenie
Jak tłumaczy, cytowany w komunikacie prezes JSW Ryszard Janta, rynek w ostatnich miesiącach zdecydowanie nie sprzyjał spółce.
Na otoczenie rynkowe wpływały w pierwszym półroczu 2025 r.: niepewność wynikająca m.in. z rosnącego protekcjonizmu, pogarszająca się kondycja europejskiego i globalnego hutnictwa, rosnący eksport chińskiej stali generujący napływ taniego importu do Europy oraz ponadtrzykrotny wzrost eksportu koksu indonezyjskiego.
„Niskie ceny węgla w połączeniu z utrzymującymi się niekorzystnymi kursami walut mocno odbiły się na sytuacji finansowej spółki i uniemożliwiły osiągnięcie pozytywnego wyniku. Podejmujemy jednak wszelkie możliwe działania strategiczne i operacyjne, aby utrzymać i poprawić płynność finansową” - zapewnił Janta.
Bez pozytywnych efektów zarządzenie spółką, kolejne prośby o odroczenie płatności do ZUS
Władze JSW deklarują, że niezależnie od pozytywnych efektów Planu Strategicznej Transformacji podejmują dodatkowe działania w celu wzmocnienia płynności finansowej. Jednym z nich ma być porozumienie z ZUS o odroczeniu płatności składek na ubezpieczenia społeczne za maj, czerwiec i lipiec 2025.
W poniedziałek JSW podała w raporcie bieżącym, że tego dnia otrzymała zawiadomienie ZUS o pozytywnym rozpatrzeniu kolejnego wniosku w sprawie odroczenia terminu płatności składek.
Jest fatalnie
Kontynuowane są też starania o zwrot składki solidarnościowej (tzw. windfall tax) w wysokości 1,6 mld zł. Równolegle prowadzone mają być rozmowy z instytucjami finansowymi w celu uelastycznienia struktury finansowania JSW. Władze spółki mają też analizować „alternatywne działania, które mogłyby wygenerować dodatkowe środki na bieżącą działalność” grupy JSW.
Zmiana władzy - zmiana wyniku
Wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – wyniosła w pierwszym półroczu 2025 r. bez zdarzeń jednorazowych minus 911,4 mln zł wobec 829,5 mln zł zysku EBITDA w tym samym okresie rok wcześniej.
W pierwszym półroczu 2025 r. grupa JSW wyprodukowała prawie 6,2 mln ton węgla, o 3 proc. więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. oraz ponad 1,4 mln ton koksu, o ponad 9 proc. mniej w porównaniu do tego samego okresu 2024 r.
Sprzedaż węgla i koksu
Sprzedaż koksu w pierwszych sześciu miesiącach tego roku była niższa o 15 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 r. i spadła z 1,7 mln ton do niespełna 1,5 mln ton.
Sprzedaż węgla ogółem w pierwszej połowie 2025 r. w stosunku do pierwszej połowy ub. roku wzrosła o 15,4 proc., do poziomu 4,1 mln ton.
Według spółki sytuacja rynkowa oraz makroekonomiczna wpłynęły na uzyskiwane przez nią ceny węgla koksowego i koksu. W pierwszym półroczu 2025 r. średnie ceny węgla koksowego spadły o 29 proc. rdr. Porównując średnie ceny koksu w pierwszym półroczu 2025 r. do analogicznego okresu 2024 r. odnotowano spadek o 24 proc.
Za rządów Prawa i Sprawiedliwości zysk dało się wypracować
W 2023 roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała zysk netto na poziomie około 994-997 mln zł. Mimo, że spółka zmagała się z trudnościami finansowymi, między innymi z powodu wysokiej składki solidarnościowej, która odebrała jej 1,6 mld zł, JSW otrzymała jednak główne nagrody w konkursie „The Best Annual Report” 2023 za wysokie standardy raportowania i przejrzystość.
Biegły rewident - bez opinii audytora! Co tam musi się dziać!
Przed poniedziałkową publikacją wyników za pierwsze półrocze 2025 r. spółka podała w raporcie bieżącym, że biegły rewident odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego JSW za te okres.
Według JSW podstawą odmowy wyrażenia wniosku jest fakt, że zarząd JSW wskazał, że model finansowy przygotowany przezeń w celu oceny możliwości kontynuacji działalności wskazuje, że utrzymanie płynności finansowej przez JSW i jej grupę wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej oraz działań mających na celu zapewnienie płynności finansowej w okresie kolejnych 12 miesięcy.
Źródłem pokrywania strat są oszczędności!
Dotąd podstawowym źródłem pokrywania ujemnego salda operacyjnego JSW są środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ). JSW sięga po nie od ub. roku; kolejne umorzenia certyfikatów FIZ odbywały się w ostatnich miesiącach.
Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł. 24 września br. spółka informowała o zgodzie rady nadzorczej ws. kolejnego umorzenia certyfikatów, tym razem o szacowanej wartości 100 mln zł. Wartość pozostałych środków w funduszu oszacowano po tej operacji na 0,26 mld.
JSW - największy producent węgla w Europie
JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Spółka zapowiedziała na 30 września br. konferencję wynikową.
