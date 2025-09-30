Rząd Tuska znów nie ma pieniędzy. Będzie nowy podatek
Rząd Donalda Tuska zwiększa poziom zadłużenia publicznego, jednocześnie informuje o niedoborach budżetowych. Słynne „pieniędzy nie ma i nie będzie” znów powróciło, tym razem w formie szlachetnej — pojawiła się propozycja dodatkowych obciążeń podatkowych dla banków. Jak wiadomo, w praktyce takie zmiany najczęściej przekładają się na dodatkowe koszty dla klientów banków.
Projekt Tuska: podnieść podatek z 23 proc. do 30 proc.!
W projekcie zapisano podniesienie stawki CIT płaconego przez banki do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc.
Więcej obciążeń dla Polaków
Podczas wystąpienia przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do projektu zakładającego podwyższenie podatku.
Mam nadzieję, że doprowadzimy to do szczęśliwego zakończenia, a przynajmniej do tego momentu, kiedy wyląduje to na biurku pana prezydenta do podpisu - podkreślił Tusk.
Podatek bankowy zostanie wliczony w koszty konsumenta?
Szef rządu podkreślił, że podatek nie uderzy w realną kondycję banków. Zapewne zostanie wpisany w koszty klienta banku.
Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć, jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej - dodał. - Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny, tym bardziej, że banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej - stwierdził premier.
Tak się premier tłumaczy
Jeśli Polska ma być państwem gwarantującym bezpieczeństwo i wyższe zarobki, to potrzeba więcej pieniędzy - powiedział premier Donald Tusk we wtorek przed posiedzeniem rządu, który zajmie się projektem dot. podwyższenia CIT od banków. Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny - stwierdził premier. .
Źródło prawa
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Tak szybko jeszcze nie było.. podatek ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku
Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – od 1 stycznia 2027 r.
pap, jb
