Fatalny rząd. "Tiry czekają 10 dni, każdy dzień to 350 euro"

Decyzje rządów Donalda Tuska nadal przynoszą tragiczne konsekwencje. ZMPD alarmuje, że kierowcy tirów czekają nawet 10 dni na odprawę w Koroszczynie. Każdy dzień opóźnienia to strata 350 euro.

„Dziennik Gazeta Prawna” cytuje we wtorek dane Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) o fatalnej sytuacji na jedynym czynnym przejściu drogowym z Białorusią w Koroszczynie.

Skutki decyzji Kierwińskiego

Kolejka tirów czekających na odprawę ma blisko 4 km długości, a czas oczekiwania sięga 10 dni.

Powołując się na informacje ZMPD, gazeta napisała, że czas oczekiwania na odprawę jest o osiem dni dłuższy niż na początku września, a na parkingach w nadgranicznym Brześciu brakuje miejsc.

Kierowcy mają problemy

To po pierwsze rodzi problemy humanitarne, bo wśród czekających są też kierowcy z różnymi dolegliwościami. Dla przewoźników takie przestoje oznaczają też duże koszty finansowe, bo każdy dzień zatrzymania ciężarówki oznacza stratę w wysokości 350 euro

– cytuje „DGP” szefa ZMPD, Jana Buczka

„Kolejka to skutek zamknięcia przez Polskę granicy z Białorusią w dniach 12–25 września, co związane było z napiętą sytuacją przed manewrami” wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad – napisał „DGP”.

Złe decyzje

Gazeta dodała, że według przewoźników polskie władze zbyt późno ogłosiły decyzję o zamknięciu przejść, bo zaledwie dwa dni przed wprowadzeniem jej w życie.

To zbyt krótko, by gruntownie przeorganizować skomplikowane łańcuchy dostaw – napisał „DGP”.

Gazeta przywołała opinie przewoźników, według których władze powinny „rozważyć przywrócenie działania innych przejść z Białorusią”.

Według ZMPD polski rząd powinien też doprowadzić do uruchomienia tymczasowych punktów pomocy humanitarnej i medycznej dla kierowców – napisał „DGP”.

pap, jb