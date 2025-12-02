Domański przeciw Polakom? Tak skomentował weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę przygotowaną przed rząd Donalda Tuska. Jak podkreslono, ustawa o rynku kryptoaktywów to byłby przepis, który daje rządowi nieograniczoną władzę do blokowania stron firm kryptowalutowych, co otwiera pole do nadużyć. Jest chaotyczna i przeładowana, zamiast uproszczać, zmusza firmy do przenoszenia się za granicę. Wysokie opłaty nadzorcze zabiłyby małe firmy, a faworyzując wielkie zagraniczne korporacje.

Co przygotował rząd?

Ustawa o rynku kryptoaktywów stwarza poważne zagrożenia: rząd mógłby łatwo blokować strony internetowe firm kryptowalutowych, co prowadziłoby do nadużyć. Kolejnym problemem jest jej nadmierna długość i skomplikowanie, które sprawiają, że przepisy stają się nieprzejrzyste, a nadregulacja może zmusić firmy do przeniesienia swojej działalności do innych krajów. Zbyt wysokie opłaty nadzorcze mogą utrudnić rozwój małym przedsiębiorstwom, faworyzując jednocześnie duże zagraniczne korporacje. Całość jest postrzegana jako nieprzyjazna dla innowacji oraz polskich firm.

Ruch prezydenta skomentował minister finansów w rządzie Donalda Tuska

Prezydenckie weto jest wbrew klientom i inwestorom rynku kryptoaktywów - ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę niszczącą polski rynek kryptowalut!

To świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto! Sam również publicznie oraz podczas spotkania z Prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo dziękuję za tę decyzję! - napisał podziękowania na platformie X Sławomir Mentzen.

