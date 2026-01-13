Niemcy mogą palić w piecach kaflowych, Polacy nie

Rząd Donalda Tuska może szybko doprowadzić polskie gospodarstwa do finansowej ruiny. Zgodnie z polityką klimatyczną UE, w Niemczech można palić w piecach kaflowych, podczas gdy w Polsce mają one zostać zlikwidowane.

„W Niemczech obowiązują normy emisji, ale prawo dopuszcza elastyczność. Stary piec kaflowy może dalej działać, jeśli spełnia wymagania BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung)” - podaje portal wPolsce24.

Właściciel może zlecić indywidualny pomiar emisji, który przeprowadza kominiarz lub uprawniony specjalista. Jeśli wyniki będą zgodne z normami, piec nadal będzie legalny i będzie można z niego korzystać.

Istnieje też opcja modernizacji pieca, np. przez dodanie filtrów. Niemieckie prawo koncentruje się na faktycznym wpływie urządzenia na środowisko, a nie na jego wieku czy braku unijnych certyfikatów.

Polacy mają zlikwidować piece kaflowe

W Polsce liczy się certyfikat Ekoprojektu. Jeśli piec takiego certyfikatu nie posiada, uznaje się go za nielegalny, nawet jeśli działa efektywnie i emituje mniej zanieczyszczeń niż nowoczesne kotły.

Brak procedury pomiaru emisji czy zdrowego rozsądku sprawia, że tradycyjne piece, takie jak kaflowe, trafiają na listę do likwidacji. Właściciele są zmuszeni do kosztownych wymian, a biurokracja nie uwzględnia rzeczywistego wpływu na środowisko.

Za wPolsce24, jb