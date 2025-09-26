Poparcie dla rządu Donalda Tuska stale w dół

We wrześniu 29 proc. badanych popiera rząd, a 46 proc. go nie popiera - wynika z sondażu CBOS. W badaniu wskazano, że jest to pierwszy raz, gdy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.

Z badania CBOS wynika, że poparcie dla rządu we wrześniu utrzymuje się na „dość stabilnym poziomie”. Rząd popiera 29 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), a 46 proc. go nie popiera (bez zmian względem sierpniowego badania).

„Po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.” - podkreślił CBOS.

Obojętny stosunek do rządu wyraziło 20 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.), a 4 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).

Premier Tusk minimalnie lepiej postrzegany

We wrześniu 32 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie z wyników działalności rządu premiera Donalda Tuska (wzrost o 1 pkt proc.), przeciwnego zdania było 55 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a 13 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć (wzrost o 1 pkt proc.). „Od lipca odsetek negatywnych ocen pracy rządu premiera stopniowo spada” - zauważył CBOS.

32 proc. badanych jest także zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Tusk (bez zmian), przeciwnego zdania jest 55 proc. (spadek o 3 pkt. proc), a 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o 2 pkt proc.).

Respondentów pytano też, „czy polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej”. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 36 proc. (bez zmian), odmiennego zdania było 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a 13 proc. nie ma zdania (spadek o 1 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc.– CATI i 12,5 proc. – CAWI).

PAP, sek

