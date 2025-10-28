Likwidacja...likwidacja...likwidacja. Rząd Tuska zrobił kolejny krok ws. likwidacji kopalń w Polsce

Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przewidujący m.in. samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze - poinformowało Ministerstwo Energii.

Według ME projekt ma zapewnić stopniowy proces wygaszania kopalń węgla energetycznego.

Likwidacja…likwidacja…likwidacja

W ostatniej Ocenie Skutków Regulacji szacowano, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld złotych.

Likwidacja miejsc pracy jako „wsparcie”

Nowelizacja to konkretna odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej i realne wsparcie dla tysięcy górników – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Ochłap pieniężny dla górnika. Ilu górników zostanie bez pracy?

Jednorazowe odprawy mają wynieść 170 tys. zł zwolnionych z podatku. Wszystko wskazuje na to, że tysiące górników straci pracę. Rząd chwali się, że PGG, PKW i Węglokoksu wyśle na urlop górniczy 3,5 tys. osób, a 240 osób z zakładów przeróbki mechanicznej węgla. W JSW z urlopu górniczego „skorzysta” 3 tys. osób, a z zakładów przeróbki 103 osoby. Razem daje to ponad 7,8 tys. osób, które wkrótce mogą znaleźć się na bruku.

Niebezpieczna zapowiedź ministra

Projekt przewiduje także, że spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie przy wsparciu finansowym państwa, umożliwia także przekazywanie mienia przedsiębiorstw górniczych w formie darowizny. Darowizna będzie mogła być przekazana jednostkom samorządu terytorialnego - w celu wykonywania zadań publicznych, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także państwowym osobom prawnym - w celu budowy, rozbudowy lub utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych.

„ Umowa darowizny”. Bez konkretów

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazać przedmiot darowizny innym podmiotom, o ile zachowany zostanie cel umowy i zgodność z przepisami o pomocy publicznej i gospodarce nieruchomościami. Głównym celem jest wykorzystanie majątku likwidowanych kopalń do tworzenia nowych miejsc pracy i zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

pap, jb