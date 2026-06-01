W przemyśle dalej spadek, tyle że łagodniejszy

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 49,4 pkt w maju 2026 r. wobec 48,8 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 48,6 pkt.

„W maju polski PMI pozostał poniżej neutralnego progu 50,0, wykazując ogólne pogorszenie warunków biznesowych w sektorze wytwórczym. Indeks wzrósł jednak z kwietniowego poziomu 48,8 do 49,4 pkt., sygnalizując najłagodniejszy spadek w obecnej 13-miesięcznej tendencji zniżkowej” - czytamy w komunikacie.

Liczba nowych zamówień nadal spadała…

Liczba nowych zamówień nadal spadała, choć w najwolniejszym tempie od sześciu miesięcy. Inflacja kosztów produkcji nieco osłabła, ale ogólnie utrzymała się na wysokim poziomie, a czas realizacji zamówień wydłużył się w największym stopniu od prawie czterech lat. Producenci zwiększyli zakupy, podczas gdy zapasy surowców i materiałów nieznacznie spadły po kwietniowym wzroście. Dwunastomiesięczne prognozy dotyczące produkcji pozostały pozytywne, ale ogólne nastroje odnotowały poziom poniżej długoterminowej średniej.

… ale produkcja wzrosła

W maju polscy producenci po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyli produkcję, i to w nieco szybszym tempie niż w marcu. Wzrost produkcji wynikał z nieśmiałych oznak poprawy sytuacji rynkowej, zapewnienia dostaw niektórych surowców oraz otwarcia nowych sklepów. Produkcja wzrosła pomimo kolejnego spadku liczby nowych zamówień. Według respondentów słabszy popyt wynikał z niepewności gospodarczej i geopolitycznej oraz z faktu, że klienci ograniczali zakupy z powodu wysokiego poziomu zapasów. W maju popyt spadł czternasty miesiąc z rzędu, choć tempo spadku było najniższe od listopada ubiegłego roku. Liczba nowych zamówień eksportowych spadła jedynie nieznacznie.

„Wskaźnik PMI w maju nadal wskazywał na pogorszenie koniunktury, jednak wg najnowszych wyników badań spadek ten był najwolniejszy w trwającym od 13 miesięcy trendzie zniżkowym. Ta względna poprawa wynikała głównie ze wzrostu produkcji oraz mniejszego spadku nowych zamówień i zatrudnienia, choć na ogólny wynik wpłynęło również największe od prawie czterech lat wydłużenie terminów dostaw. Pojawiły się optymistyczne wiadomości dotyczące inflacji. Wzrost kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych wyhamował po raz pierwszy od odpowiednio czterech i trzech miesięcy, choć w obu przypadkach utrzymał się powyżej długoterminowych trendów. Chociaż produkcja wzrosła po raz drugi w ciągu trzech miesięcy, prognozy na najbliższy rok pozostawały niepewne i od kwietnia poprawiły się tylko nieznacznie” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Analitycy PKO BP: ponowny wzrost produkcji

Polski przemysł zaskakuje odpornością Indeks PMI w przetwórstwie wzrósł w maju do 49,4 pkt., osiągając najwyższy poziom od ponad roku i niemal wychodząc ze strefy spadków (50 pkt.) Na plus wyróżnia się ponowny wzrost produkcji oraz najwolniejszy od pół roku spadek nowych zamówień. Jednocześnie po dwóch miesiącach wzrostów wyhamowała inflacja kosztów produkcji. Mimo silnych zaburzeń w łańcuchach dostaw związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie, polski przemysł jak dotąd relatywnie dobrze radzi sobie z tym szokiem podażowym - zauważają analitycy PKO BP..

ISBnews

