Iskry ożywienia w przemyśle przygasły

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 48,5 pkt w grudniu 2025 r. wobec 49,1 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 49 pkt.

„W grudniu Wskaźnik S&P Global PMI polski sektor przemysłowy PMI zasygnalizował dalsze pogorszenie warunków gospodarczych w przemyśle, z wyraźniejszymi spadkami produkcji i nowych zamówień. Z drugiej strony, prognozy produkcji na najbliższe 12 miesięcy znacznie się poprawiły od listopada” - czytamy w komunikacie.

W grudniu Wskaźnik S&P Global Poland Manufacturing PMI spadł z listopadowego poziomu 49,1 do 48,5, pozostając poniżej neutralnego progu 58-my miesiąc z rzędu. Był to pierwszy miesięczny spadek indeksu od czerwca, a najnowszy odczyt nadal wskazywał jedynie na umiarkowane pogorszenie warunków w przemyśle. Szybsze spadki produkcji i nowych zamówień były częściowo kompensowane przez wolniejsze spadki zatrudnienia oraz zapasów pozycji zakupionych, a także wydłużenie czasów dostaw, podano.

„Na pierwszy rzut oka spadek PMI od listopada, w obliczu silniejszych spadków produkcji i nowych zamówień, malował pesymistyczny obraz sytuacji w przemyśle na koniec 2025 roku. Jednak cała druga połowa roku wykazała wyraźną tendencję wzrostową, z PMI rosnącym nieprzerwanie między lipcem a listopadem, co stanowi najdłuższą sekwencję wzrostów od 2013 roku. W grudniu PMI wyniósł 48,5 i był zasadniczo zbliżony do średniej za 2025 rok wynoszącej 48,3 (najwyższej od 2021 roku). Wskaźnik przyszłej produkcji dostarczył dalszych dowodów na to, że u progu 2026 sektor znajduje się na drodze do odbudowy. Indeks odnotował drugi co do wielkości miesięczny wzrost obserwowany na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wracając do poziomu długoterminowego trendu (od powstania indeksu w 2012 roku). Ponadto Wskaźnik zaległości produkcyjnych znajdował się powyżej swojego długoterminowego trendu” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Analitycy PKO BP: przyspieszenie dynamiki produkcji może w przyszłym roku

Ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do tych danych przekazali, że z danych o PMI wynika, że wyraźnie poprawiły się oczekiwania na najbliższy rok.

„Pomimo trudności sektora w końcówce roku produkcja przetwórstwa przemysłowego w 2025 wzrosła w okolicach 2 proc., co na tle ostatnich lat jest solidnym wynikiem. W naszej ocenie 2026 r. powinien przynieść przyspieszenie dynamiki produkcji, a tę tezę wzmacniają systematycznie poprawiające się perspektywy w sektorze, czemu sprzyja wydatkowanie środków z KPO” – podkreślili.

Zaznaczyli, że wskaźnik PMI przez ósmy miesiąc z rzędu pozostał poniżej neutralnego poziomu 50,0 pkt, co - ich zdaniem - sygnalizuje „dalsze, choć wciąż umiarkowane, pogorszenie warunków w przetwórstwie”.

„Grudzień przyniósł przyspieszenie spadków zarówno produkcji, jak i nowych zamówień. Nowe zamówienia obniżały się dziewiąty miesiąc z rzędu, a tempo ich spadku było najszybsze od trzech miesięcy. Po jednorazowej poprawie w listopadzie ponownie zmniejszyła się także sprzedaż eksportowa, co respondenci wiązali głównie ze słabością rynków niemieckiego i francuskiego. W efekcie produkcja spadła najszybciej od czterech miesięcy, wydłużając trwający już osiem miesięcy okres dekoniunktury” – zaznaczyli eksperci PKO BP.

Dodali, że spadek zatrudnienia utrzymał się ósmy miesiąc z rzędu, jednak jego skala była niewielka. Wskazali też, że zaległości produkcyjne obniżały się trzeci miesiąc z rzędu, lecz jedynie nieznacznie i pozostawały powyżej długookresowej średniej.

„Aktywność zakupowa została ograniczona po raz pierwszy od trzech miesięcy, choć redukcja była marginalna. Zapasy środków produkcji zmniejszały się dziewiąty miesiąc z rzędu. Presja kosztowa pozostała słaba – ceny zakupów wzrosły drugi miesiąc z rzędu w umiarkowanym tempie, a ceny wyrobów gotowych spadały po raz trzeci w ciągu czterech miesięcy” – napisali ekonomiści PKO BP.

Ekonomista Credit Agricole: dynamika PKB w Polsce w IV kwartale ub.r. wyniosła 3,8 proc.

Jak zauważył w komentarzu do danych o wskaźniku ekonomista banku Credit Agricole Jakub Olipra, średnia wartość indeksu PMI w polskim przetwórstwie zwiększyła się w IV kw. do 48,8 pkt wobec 46,8 pkt w III kw.

„Mimo to podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą dynamika PKB w Polsce nie zmieniła się w IV kw. w porównaniu do III kw. i wyniosła 3,8 proc., a w całym 2025 r. wzrosła do 3,6 proc. wobec 3 proc. w 2024 r.” – zaznaczył Olipra.

Ocenił, że spadek indeksu w grudniu wynikał ze zmniejszenia wkładów dwóch składowych PMI (dotyczących bieżącej produkcji i nowych zamówień), podczas gdy przeciwny wpływ miały pozostałe trzy składowe (czas dostaw, zapasy oraz zatrudnienie).

„W danych na szczególną uwagę zasługuje przyspieszenie spadku bieżącej produkcji, któremu towarzyszyło silniejsze niż w listopadzie obniżenie nowych zamówień. Zmniejszyły się również zamówienia zagraniczne, co część ankietowanych firm łączyła ze słabym popytem w Niemczech oraz we Francji. Uważamy, że pogarszające się perspektywy nowych zamówień, w tym zamówień zagranicznych, są związane z rosnącą konkurencją ze strony Chin, które dokonują reorientacji geograficznej eksportu w warunkach trudności w sprzedaży swoich towarów do USA” – stwierdził ekonomista Credit Agricole.

Dodał, że ze względu na słabnący popyt firmy redukowały w grudniu zarówno zapasy dóbr finalnych, jak i zapasy dóbr pośrednich. Jednocześnie podkreślił, że indeks dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy zwiększył się w grudniu do najwyższego poziomu od marca 2025 r. i jest na poziomie znacząco przekraczającym granicę 50 pkt. Ekonomista wskazał, że ankietowane firmy „wiązały swoje optymistyczne nastroje z oczekiwaną poprawą sytuacji na rynku, projektami rozwoju firm oraz nowymi klientami”.

ISBnews, PAP, sek

