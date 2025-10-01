W przemyśle mały promyk w morzu stagnacji

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 48,0 pkt. wobec 46,6 pkt. przed miesiącem - podał S&P Global. Warunki operacyjne w polskim sektorze przemysłowym nadal się pogarszały, ale pojawiły się oznaki ożywienia - dodano.

„Według najnowszych danych opublikowanych przez S&P Global, we wrześniu warunki operacyjne w polskim sektorze przemysłowym uległy dalszemu pogorszeniu. Pojawiły się jednak oznaki ożywienia, ponieważ tempo spadku wielu zmiennych zmniejszyło się od sierpnia, a 12-miesięczne prognozy dotyczące produkcji pozostały pozytywne” - napisano w komentarzu do badania.

Z raportu wynika, że presja inflacyjna osłabła wraz ze spadkiem kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych.

Nowe zamówienia spadły szósty miesiąc z rzędu

Wzrost wskaźnika PMI był odzwierciedlony w czterech z pięciu subindeksów, chociaż wszystkie z wyjątkiem czasu dostaw dostawców nadal miały negatywny wpływ na ogólny wynik.

Autorzy raportu podają, że we wrześniu nowe zamówienia otrzymane przez polskich producentów spadły szósty miesiąc z rzędu. Tempo spadku zmniejszyło się jednak trzeci miesiąc z rzędu i było najniższe od maja, a jednocześnie nowe zlecenia eksportowe spadły szósty miesiąc z rzędu, choć w najwolniejszym tempie od czterech miesięcy.

Niektóre firmy odnotowały odnowienie zamówień z rynków europejskich.

Spada produkcja i zatrudnienie

Autorzy badania podają, że utrzymujący się spadek nowych zamówień przełożył się we wrześniu na niższy poziom produkcji. Produkcja spadła piąty miesiąc z rzędu, chociaż tempo spadku było najsłabsze w tej sekwencji i jedynie umiarkowane.

We wrześniu po raz siódmy w tym roku odnotowano redukcję zatrudnienia w związku z dalszym spadkiem produkcji i nowych zleceń. Tempo, w jakim likwidowano miejsca pracy, było jednak tylko marginalne, a pojawiły się też sygnały świadczące o powracającej presji na moce przerobowe - wzrosła liczba zaległych zamówień, zaledwie drugi raz w ciągu ponad trzech lat.

„Wrzesień zakończył słaby trzeci kwartał dla polskiego sektora wytwórczego. Średni odczyt wskaźnika PMI wyniósł w tym kwartale 46,8, co stanowi najniższy wynik od II kwartału 2024 r. Kierunek zmian jest jednak obiecujący, ponieważ główny wskaźnik wzrósł trzeci miesiąc z rzędu, osiągając we wrześniu najwyższy poziom od pięciu miesięcy, wynoszący 48. Wynik ten przewyższa średnią z ostatnich trzech lat (46,9), co wskazuje na potencjalną poprawę koniunktury gospodarczej w czwartym kwartale. W ciągu miesiąca produkcja, nowe zamówienia, eksport, zakupy i zatrudnienie spadały w wolniejszym tempie, a poziom zaległości produkcyjnych wzrósł dopiero po raz drugi w ciągu ponad trzech lat. Koszty produkcji spadały w najszybszym tempie od początku roku, łagodząc presję na marże. Wskaźnik przyszłej produkcji, choć pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do sierpniowego pięciomiesięcznego rekordu, nadal był stosunkowo niski” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Analitycy ING: sygnały stabilizacji, ale stagnacja trwa

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie poprawił się we wrześniu do 48,0pkt. z 46,6pkt. w sierpniu. Badanie wśród managerów logistyki potwierdza utrzymującą się trudną sytuację krajowego przetwórstwa, chociaż pojawiły się sygnały stabilizacji i hamowania negatywnych tendencji, w produkcji, zamówieniach i zatrudnieniu. Spodziewamy się solidnego wzrostu produkcji przemysłowej (r/r) we wrześniu w związku z niską bazą z 2024, jednak później brak podstaw do wyrwania przemysłu ze stagnacji, poprawa w 2026 – oceniają analitycy ING.

Nożyce PMI między a ponownie się zamknęły. Po dawnej korelacji wciąż nie ma śladu. Tak czy inaczej - polski przemysł zaczął jesień we względnie dobrych nastrojach. Sądzimy zostanie to potwierdzone w solidnym wzroście produkcji za wrzesień (ok. 6 proc. r/r). – twierdzą z kolei analitycy Banku Pekao.

PAP Biznes, ISBnews

