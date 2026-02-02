Warunki biznesu w przemyśle słabe już dziewiąty miesiąc

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 48,8 pkt w styczniu 2025 r. wobec 48,5 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global.

„Pierwszy odczyt Wskaźnika S&P Global PMI polski sektor przemysłowy PMI w 2026 wykazał nieznacznie łagodniejsze pogorszenie warunków w sektorze wytwórczym i poprawę prognoz biznesowych. Producenci wykorzystali również ograniczoną presję kosztową, odbudowując swoje zapasy surowców” - czytamy w komunikacie.

Choć Wskaźnik S&P Global PMI polski sektor przemysłowy PMI wzrósł nieco w styczniu (z 48,5 pkt odnotowanych w grudniu do 48,8), pozostał poniżej neutralnego progu 50,0 dziewiąty miesiąc z rzędu. Główny indeks wzrósł sześć razy w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, a najnowszy odczyt zasygnalizował jedynie niewielkie pogorszenie warunków biznesowych w sektorze, podano.

Optymizm w przewidywaniu przyszłej produkcji

„W styczniu warunki biznesowe w polskim sektorze wytwórczym wciąż się pogarszały, ale ogólny trend widoczny w danych ankietowych pozostał na ścieżce ożywienia gospodarczego, a główny wskaźnik PMI wzrósł po raz szósty w ciągu siedmiu miesięcy. Polski PMI wzrósł w styczniu do 48,8 pkt, wracając do poziomu z początku 2025. Choć produkcja i nowe zamówienia ponownie spadły, tempo tych spadków wyhamowało od grudnia, a inne wskaźniki z badania sugerowały bardziej korzystną sytuację na początku 2026 r. Zaległości produkcyjne i aktywność zakupowa wzrosły, a producenci byli znacznie bardziej optymistyczni odnośnie do wielkości produkcji w nadchodzącym roku. Wskaźnik przyszłej produkcji zasygnalizował największy optymizm biznesowy od czerwca 2021 (znacznie powyżej długoterminowego trendu od początku serii w 2012 r.)” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Konsensus rynkowy wynosił 49 pkt.

ISBnews, sek

