Szok na budowach! Sierpniowe tąpnięcie w branży
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 6,9 proc. r/r w sierpniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8,9 proc.
„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w sierpniu 2025 r. była niższa o 6,9 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i o 8,9 proc. w odniesieniu do lipca bieżącego roku” - czytamy w komunikacie.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w sierpniu br. była o 4,1 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 4,0 proc. niższa niż w lipcu br., podał także GUS.
Konsensus rynkowy przewidywał 0,4 proc. wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.
Beton zastygł? – w ten sposób analitycy mBanku skwitowali dane GUS.
Analitycy Banku Pekao: nie widać inwestycji z KPO
Produkcja budowlano-montażowa była w sierpniu niższa o 6,9 proc. niż rok temu. Wprawdzie o jeden dzień roboczy mniej, ale to i tak bardzo słaby wynik. Najgorzej w budownictwie infrastrukturalnym, które powinny odbijać dzięki KPO. W danych GUS tego nie widać, poza specjalistycznym - wskazują analitycy Banku Pekao.
Analitycy ING Bank: na dynamiczny wzrost inwestycji poczekamy do 2026
Załamanie produkcji budowlanej w sierpniu (6,9 proc.r/r po 0,6 proc.r/r) i poniżej konsensusu 0,5 proc. Spadły wszystkie sektory. Najgłębiej budownictwo infrastrukturalne (12.8 proc.r/r). Powoli „rozkręcająca się” dystrybucja funduszy z UE sprawia, że na dynamiczny wzrost inwestycji poczekamy do 2026 - to ocena analityków ING Banku.
