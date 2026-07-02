Polska w elicie: mamy supernarzędzie od Open AI

NASK zyskuje dostęp do GPT-5.5 Cyber – innowacyjnego modelu sztucznej inteligencji stworzonego przez OpenAI z myślą o wykrywaniu i analizie cyberzagrożeń. Polska zyskała dostęp do GPT-5.5 Cyber jako trzeci kraj europejski i jeden z niewielu na świecie. To przełom dla polskiego cyberbezpieczeństwa i olbrzymie możliwości dla CERT Polska – komentuje NASK.

GPT‑5.5 Cyber to specjalistyczny model AI stworzony do zaawansowanego wykrywania luk, generowania poprawek i automatycznej naprawy – a to wszystko z o wiele większą prędkością, niż człowiek.

Wykorzystanie GPT‑5.5 Cyber radykalnie podnosi możliwości, którymi dysponuje NASK.

„Ten dostęp nie jest przypadkiem. Instytut i nasi eksperci są znani i rozpoznawani na całym świecie, NASK ma swoją renomę. Udostępniamy nasze rozwiązania zagranicznym partnerom, a oni z nich korzystają i je chwalą. Wreszcie – co istotne – to efekt naszych kontaktów osobistych i zaufania” – podkreśla Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Polska jako „zweryfikowany obrońca”

Model GPT-5.5 od OpenAI udostępniany jest wyłącznie dla zaufanych partnerów. Polska i działający w NASK CERT Polska właśnie dołączają do tego grona jako „zweryfikowany obrońca”. Eksperci zyskają zaawansowany dostęp za pośrednictwem programu Government Trusted Access for Cyber dla rządowych jednostek.

„Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z naszymi partnerami w Polsce, których głęboka wiedza techniczna oraz bogate doświadczenie w przeciwdziałaniu złośliwym zagrożeniom w świecie cyber czynią z nich kluczowych partnerów we wzmacnianiu bezpieczeństwa sektorów infrastruktury krytycznej” – zaznacza Tom Duff-Gordon, szef polityki w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w OpenAI.

Model usprawni pracę analityków

GPT-5.5 Cyber posłuży do analizy złośliwego oprogramowania, zadań z obszaru informatyki śledczej czy właśnie szukania podatności. Nacisk położono na to, aby przyspieszać cały cykl wykrywania i naprawy podatności przy współpracy z wiodącymi, światowymi organizacjami z branży cyberbezpieczeństwa jako partnerami.

Za zgodą Białego Domu

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Polska otrzymała dostęp do modelu w ramach projektu Trusted Access for Cyber, przeznaczonego dla jednostek rządowych.

Według dziennika zielone światło na udostępnienie systemu miał dać Biały Dom. Polska stała się tym samym pierwszym krajem w regionie i jednym z nielicznych państw na świecie, które mogą korzystać z najnowszego narzędzia OpenAI w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Źródło: materiały prasowe NASK, oprac. sek

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