Polski miliarder nie żyje

29 czerwca w wieku 64 lat zmarł Dariusz Oskroba, jeden z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców z branży spożywczej.

W czwartek rano informację o śmierci biznesmena przekazała w mediach społecznościowych Piekarnia Oskroba. To marka, która z niewielkiej rodzinnej piekarni na Mazowszu wyrosła na jedno z największych piekarniczych przedsiębiorstw w Polsce.

Dariusz Oskroba przejął rodzinny biznes na początku lat 80. i przez kolejne lata z sukcesem go rozwijał. Marka Oskroba to dziś setki punktów sprzedaży i dostawy pieczywa do największych sieci handlowych. „Według danych z KRS spółka w 2024 r. miała ponad 1 mln zł przychodów i ponad 200 mln zysku netto” – podaje xyz.pl.

Magazyn „Forbes” szacował wartość majątku rodziny Oskrobów na ponad 2 mld zł, a tygodnik „Wprost” wyceniał go na ponad 3 mld zł, co dawało miejsce w pierwszej 50. najbogatszych osób w Polsce.

Oprac. sek

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