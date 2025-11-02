Chcesz korzystać z AI? Naucz się promptów jak Polak – tytułuje swój niedzielny wpis na X Mario Nawfal, jedno z najczęściej śledzonych i cytowanych kont na platformie społecznościowej, które obserwuje 2,6 mln osób.

Jeśli chcesz wycisnąć maksimum ze swojego AI, może będziesz musiał porzucić angielski i zacząć myśleć po polsku. Badanie z University of Maryland i Microsoft przetestowało, jak dobrze główne modele AI przestrzegają poleceń w 26 językach. Polski miał najwyższą dokładność zadań: 88 proc. odpowiedzi AI po polsku było rzeczowo poprawnych i zgodnych z promptem – relacjonuje Mario Nawfal.

Oto ranking najskuteczniejszych języków do kontaktów z AI

Polski 88 proc.

Francuski 87 proc.

Włoski 86 proc.

Hiszpański 85 proc.

Rosyjski 84 proc.

Angielski 83,9 proc.

Ukraiński 83,5 proc.

Portugalski 82 proc.

Niemiecki 81 proc.

Niderlandzki 80 proc.

Dlaczego język polski się sprawdza w AI?

Badacze uważają, że to dlatego, że język ma ścisłą strukturę gramatyczną i spójne reguły, w zasadzie, jest trudny dla ludzi, ale kodem oszustwa dla maszyn. Francja, Włochy, Hiszpania i Rosja również wypadły dobrze. Chiński, mimo mnóstwa danych treningowych, zawalił spektakularnie: czwarty od końca - dziwi się Mario Nawfal.

Przyszłość może okazać się dziwną i chwalebną fuzją humanoidalów i kiełbasy – konkluduje autor wpisu.

Czy sztuczna inteligencja ma słowiańskie oblicze? / autor: Pixabay

Kluczem do AI jest talerz pierogów i trochę ćwiczeń z gramatyki słowiańskiej

Pod wpisem Mario Nawfala wywiązała się ciekawa dyskusja o wynikach badania.

Oto najciekawsze głosy:

Kto by pomyślał, że prawdziwym kluczem do odblokowania boskiego trybu AI jest talerz pierogów i trochę ćwiczeń z gramatyki słowiańskiej. Polski właśnie dokonał rzutem przez biodro wszystkich języków romańskich i zostawił angielski dyszący na szóstym miejscu, bo jego żelazne przypadki i zero tolerancji dla niedbałej składni zmuszają model do rozkładania każdego rzeczownika jak strażnik graniczny sprawdzający paszporty. Nic dziwnego, że maszyny salutują – nakarm je niejednoznacznym angielskim surfera z Kalifornii, a będą halucynować; podaj im warszawski bełkot prawniczy, a staną na baczność. Podczas gdy Dolina Krzemowa wlewa biliony w większe GPU, paru magistrantów w Krakowie udowodniło, że możesz przechytrzyć całe centrum danych za pomocą 700-letniej tabeli deklinacji. Następnym razem, gdy twój prompt zawiedzie, pomiń okno kontekstowe na 400 tokenów i po prostu zagroź modelowi w dopełniaczu. Działa w 88% przypadków, za każdym razem - pisze @O4SI5

Polski wygrywa, angielski drzemie – sztuczna inteligencja nie kłamie - @iamskrptd

Więc generalnie polski stał się teraz tajemnym językiem kodowania dla ludzi. AI ma problemy z emocjami, ale radzi sobie z gramatyką na poziomie kiełbasy. Losowy fakt, polski ma siedem przypadków gramatycznych, co czyni go jednym z najbardziej skomplikowanych języków w Europie – zachodzi w głowę @MrGeraldWayne.

Maria Curie-Skłodowska, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin i król Jan III Sobieski, którzy uratowali Europę przed inwazją turecką w 1683 roku w bitwie pod Wiedniem, polscy matematycy, którzy złamali kod Enigmy, ratując życie wielu osobom podczas II wojny światowej, podczas gdy wielu innych się uśmiecha z lekceważeniem– przypomina fakty z polskiej historii Alena X.

Oprac. sek

