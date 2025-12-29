Polski biznes o AI: i chce, i zwleka

W 2025 r. 8,7 proc. dużych, średnich i małych firm korzystało z narzędzi sztucznej inteligencji - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Najczęściej z AI korzystały duże firmy i sektor ICT (teleinformatyczny). Odsetek przedsiębiorstw o bardzo wysokiej intensywności cyfrowej wyniósł w br. 6,3 proc.

PIE poinformował, powołując się na dane GUS, że w mijającym roku 8,7 proc. przedsiębiorstw stosowało technologie bazujące na AI (5,9 proc. w 2024 r.). Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji stosowało 42 proc. dużych firm (33 proc. w 2024 r.), 15,6 proc. średnich (10,4 proc. w 2024 r.) i 6,1 proc. małych firm (4 proc. w 2024 r.).

W badaniu GUS nie analizowano mikroprzedsiębiorstw, które stanowią większość firm w Polsce. Natomiast w badaniach prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny widać, że mikrofirmy korzystają z AI częściej niż firmy małe lub średnie – zaznaczono.

Użycie AI w firmach bardzo silnie zależny od sektora

Ze statystyk GUS za 2025 r. wynika, że poziom adopcji AI jest silnie zróżnicowany sektorowo - podał instytut. W branży ICT 36,1 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje AI. W tym sektorze najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są technologie do generowania tekstu i głosu (24,9 proc.), uczenia maszynowego (16 proc.) oraz wspomagania podejmowania decyzji (15,5 proc.).

Udział firm wykorzystujących AI w obszarze nauki i techniki wyniósł 23,2 proc., w przetwórstwie przemysłowym 7,8 proc., a w przemyśle spożywczym - 5 proc. W 2024 r. różnica między sektorem ICT a przetwórstwem przemysłowym wynosiła 25,6 pkt proc., a w 2025 r. już 28,3 pkt proc.

Jak podał PIE, dane GUS pokazały, że w 2025 r. odsetek przedsiębiorstw o bardzo wysokiej intensywności cyfrowej wyniósł 6,3 proc. Badany przez GUS Indeks Intensywności Cyfrowej (Digital Intensity Index) mierzy stopień wykorzystania zaawansowanych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych przez firmy. Indeks uwzględnia 12 obszarów działalności, w tym wykorzystywanie technologii AI.

Wyniki Indeksu Intensywności Cyfrowej za lata 2021-2025 pokazują wzrost intensywności cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce w tym okresie - wskazał PIE. Odsetek firm z bardzo niską intensywnością cyfrową spadał rdr średnio o 10 proc., chociaż w poszczególnych latach obserwowano wahania (udział firm o bardzo niskiej intensywności cyfrowej spadł z 58,7 proc. w 2021 r. do 30 proc. w 2024 r., a następnie wzrósł do 38,7 proc. w 2025 r.). Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw o bardzo wysokiej intensywności cyfrowej sukcesywnie rósł w każdym roku, z 1,9 proc. w 2021 r.

„Mimo że wskaźnik intensywności cyfrowej rośnie, w Polsce cyfryzacja wśród przedsiębiorstw przebiega nierównomiernie i koncentruje się w wybranych sektorach oraz dużych firmach, co ogranicza pełne wykorzystanie innowacyjności oraz możliwości poprawy produktywności” - oceniła analityk PIE Magdalena Lesiak.

PAP, sek

