Alarm! Ukraińska zupka z torebki z salmonellą

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób poinformowały o powiązaniu ponad 100 przypadków zakażenia salmonellą ze spożyciem zupek błyskawicznych z makaronem. Problemy zgłosili mieszkańcy 14 państw – alarmuje portal RMF.pl

Między listopadem 2025 a czerwcem 2026 zgłoszono 106 potwierdzonych przypadków w 13 krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) oraz w Wielkiej Brytanii. Epidemia dotknęła głównie dzieci i młodych dorosłych – informują europejskie agencje. Co najmniej 49 osób wymagało hospitalizacji.

Śledztwo wykazało, że produkty te, dystrybuowane w kilku krajach, pochodzą od tego samego producenta z Ukrainy. Może to wskazywać na wspólne źródło skażenia na etapie produkcji, choć konieczne są dalsze badania.

Firma Reeva Foods przyznała, że w jednej z partii makaronów instant dystrybuowanych rynkach bałtyckich wykryto obecność salmonelli. Produkty te były wytwarzane przez ukraińskiego producenta Euro Food Service.

»» Więcej o przypadkach zatrucia salmonellą w Europie czytaj na portalu RMF24 w publikacji Salmonella w zupkach błyskawicznych. Przypadki w 14 europejskich krajach

Oprac. sek

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