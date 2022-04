Salmonella w Kinder Niespodziance! Firma wycofuje produkty

Ferrero wycofuje ze sprzedaży czekoladowe produkty marki Kinder, ze względu na podejrzenie występowania w nich bakterii salmonelli – informuje portal Witualnemedia.pl

Oddział Ferrero we Francji poinformował o wycofaniu niektórych produktów Kinder, produkowanych w fabryce w Arlon w Belgii. Są to cukierki Kinder Happy Moments (gramatury: 191g, 242g, 347g, 400g), Kinder Schoko-Bons w czekoladzie mlecznej (125g, 150g, 200g,225g, 330g, 350g, 480g,500g) i białej (200g i 300g), świąteczne jajka czekoladowe Kinder Surprise i Kinder Mini, Kinder Mix (kilka smaków) oraz kalendarze adwentowe Kinder (431g, 133g, 184g, 311g, 234, 127g) – czytamy na portalu. Wszystkie powyższe produkty można zwrócić i otrzymać jako rekompensatę bon na produkty Ferrero.

Francuski oddział Ferrero informuje, że zespoły firmy działają pełną parą przyjmując reklamacje produktów od klientów.

Cała sprawa miała początek kilka dni temu, kiedy oficjalnie potwierdzono 119 przypadków zakażenia salmonellą w krajach Unii u osób, które spożyły produkty Kinder z czekolady. Prawdopodobieństwo zachorowania na salmonellę w skutek spożycia słodyczy Kinder stwierdzono u kolejnych 31 osób. Ognisko monofazowej Salmonelli Typhimurium powiązano z czekoladą marki Kinder, wytwarzaną w belgijskiej fabryce Arlon koncernu Ferrero.

Wycofane w Polsce

W ramach środków prewencyjnych, polski oddział Ferrero zdecydował o dobrowolnym wycofaniu ze sprzedaży określonych partii produktów Kinder Niespodzianka Maxi 100g, Kinder Schokobons 46g, 125g, 200 g oraz Kinder Maxi Mix Peluche 133g, zawierających Schokobons – informują Wirtualnemedia. Chodzi o produkty z terminem przydatności do spożycia od 14 lipca 2022 do 18 września 2022 - wszystkie one wyprodukowano w belgijskiej fabryce.

Wszystkie produkty Kinder Niespodzianka 20g dystrybuowane na rynku polskim przez Ferrero Polska Commercial są produkowane wyłącznie w Polsce, w fabryce Ferrero w Belsku Dużym i w związku z tym te działania ich nie dotyczą. Wszystkie inne produkty Ferrero oraz Kinder dystrybuowane przez Ferrero Polska Commercial również nie podlegają wycofaniu ze sprzedaży – poinformowała firma w komunikacie.