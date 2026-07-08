"Niezły" ten Żurek! Idą kosmiczne podwyżki taksy notarialnej

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do opiniowania projekt rozporządzenia zwiększającego maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza za dokonanie określonych czynności notarialnych.

Zmianę rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana jest konieczna m.in. ze względu na to, że dotychczas, w swojej zasadniczej konstrukcji, pozostawało ono oparte na realiach ekonomicznych sprzed ponad dwóch dekad.

Resort podkreślił, że w tym czasie zmienił się poziom cen i kosztów prowadzenia kancelarii notarialnych - w szczególności kosztów pracy czy utrzymania lokali. Resort podkreśla, że wzrosła też złożoność i czasochłonność czynności notarialnych.

Ministerstwo argumentuje konieczność dostosowania maksymalnych stawek taksy notarialnej także potrzebą zapewnienia warunków umożliwiających zachowanie niezależności i bezstronności notariusza przy wykonywaniu powierzonych mu zadań ustawowych.

Jakie mają być nowe stawki?

Zmienić mają się też maksymalne stawki za sporządzenie testamentu – z 50 zł na 200 zł. Dwukrotnemu zwiększeniu ulega stawka za testament, który zawiera zapis zwykły czy polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (obecnie wynosi 150 zł), oraz **stawka za testament zawierający zapis windykacyjny (obecnie wynosi 200 zł). Zwiększyć się też ma stawka za odwołanie testamentu – z 30 zł do 50 zł.

Planowane są też zmiany wynagrodzenia dla notariuszy za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne z 50 zł do 200 zł.

Zgodnie z projektem sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosić będzie 300 zł (wcześniej 100). Ponadto zwiększy się ma maksymalna stawka za sporządzenie protokołu dziedziczenia – ze 100 na 200 zł.

Zwiększona ma zostać też stawka maksymalna za pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności (z 30 do 100 zł) oraz za pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – ze 100 do 200 zł.

Wzrosnąć ma również stawka za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni. Na mocy rozporządzenia będzie wyniosła 900 złotych. 1 300 zł wynosić ma z kolei wynosić stawka maksymalna za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a 500 zł - protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

Planowany jest też wzrost maksymalnych kwot, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią. Odpowiednio, za taką czynność dokonaną w porze dziennej notariusz będzie mógł otrzymać 100, nie 50 zł. Natomiast w porze nocnej dni wolne od pracy – 200 zł zamiast 100.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP, sek

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