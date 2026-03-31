Siedź cicho. Rząd Tuska podnosi opłaty za taksę notarialną
Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad zmianami w taksie notarialnej – pisze we wtorkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.
„W górę pójdą przede wszystkim opłaty stałe, m.in. za sporządzenie testamentu, pełnomocnictwa czy ustanowienie zapisu windykacyjnego” - przewiduje gazeta.
Będzie tylko drożej!
„DGP” dowiedział się w resorcie sprawiedliwości, że właśnie zakończono prace analityczne odnośnie do „waloryzacji taksy notarialnej, dotyczące oceny propozycji zmian maksymalnych stawek przedstawionych przez Krajową Radę Notarialną, z uwzględnieniem m.in. spadku siły nabywczej pieniądza wskutek inflacji, wzrostu kosztów pracy oraz rosnącej wartości transakcji sprzedaży nieruchomości w Polsce”.
„To jest urealnienie wynagrodzeń”
To nie jest chciwość, ale urealnienie wynagrodzeń - komentuje Maciej Obrębski, adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni.
Tak tłumaczą: „Kwestia odpowiedzialności”
Podkreśla, że określając stawki należy wziąć pod uwagę odpowiedzialność notariusza.
Testament ma bardzo daleko idące konsekwencje prawne, a jego sporządzenie to nie czynność techniczna i, jakby się mogło wydawać, powtarzalna. Weźmy chociażby pod uwagę konieczność zweryfikowania stanu poczytalności testatora. Klienci kancelarii, dochodzący swoich praw w przypadku popełnienia błędu przez notariusza, nie relatywizują swoich roszczeń do wysokości stawki, lecz dochodzą odszkodowań w pełnej wartości – podkreśla.
