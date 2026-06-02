Zmiany w kupowaniu nieruchomości. "Ułatwią kontrolę"

Projekt rządu dotyczy tylko przesyłania informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz udziałów w spółkach posiadających nieruchomości. „Notariusze będą przesyłać dokumenty do MSWiA wyłącznie w formie elektronicznej, co usprawni caly proces i ułatwi kontrolę” - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów.

O co chodzi?

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Prawo o notariacie. Projektowana regulacja zakłada wprowadzenie elektronicznego trybu przekazywania przez notariuszy dokumentów dotyczących dokonanych przez cudzoziemców nabyć nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Digitalizacja

W informacji na temat projektu zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu przypomniano, że zgodnie ze wspomnianą ustawą minister spraw wewnętrznych i administracji prowadzi rejestr, który zawiera informacje o dokonanych transakcjach nabycia nieruchomości oraz nabycia akcji lub udziałów przez cudzoziemców.

Podstawowym źródłem informacji o nabytych przez cudzoziemców nieruchomościach są dla ministra wypisy aktów notarialnych przesyłane przez notariuszy. Zgodnie z przepisami notariusz jest zobowiązany do przesłania do MSWiA wypisu aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia. Obecnie wszystkie dokumenty przesyłane do MSWiA przez notariuszy przekazywane są w wersji papierowej.

Problemy

MSWiA co roku odnotowuje przypadki nieterminowego przesyłania dokumentów przez notariuszy, co ma wpływ na zachowanie pewności obrotu prawnego z udziałem cudzoziemców oraz na prawidłowość prowadzonych przez MSWiA rejestrów nieruchomości, akcji i udziałów nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

Nowy system CREWAN

Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i ustawy - Prawo o notariacie ma umożliwić przekazywanie przez notariuszy dokumentów dotyczących dokonanych przez cudzoziemców nabyć nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, przy użyciu systemu teleinformatycznego CREWAN.

pap, jb

