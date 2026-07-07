Uwaga na tajemnicze koperty

Ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego pukają do drzwi Polaków. Trwa badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD) na co wydajemy zarobione pieniądze. Udział w badaniu jest dobrowolny.

Główny Urząd Statystyczny wizytuje wybrane mieszkania i domy w sprawie udziału obywateli w badaniu dotyczącym budżetów gospodarstw domowych. Ankieterzy pytają o wydatki i dochody Polaków, pytają o spożycie podstawowych produktów żywnościowych, o warunki mieszkaniowe i ocenę własnej sytuacji materialnej – informuje GUS na stronie internetowej.

Ankieterzy przychodzą bez zapowiedzi, pokazują identyfikator i się przedstawiają. Zostawiają kopertę GUS na paragony. Obywatel zbiera dokumenty zakupu przez cały miesiąc i daje odpowiedź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem zakładu.

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