Polaków ubywa. Drastyczne dane Eurostatu

1 stycznia 2026 r. populacja UE wynosiła 452 mln mieszkańców, czyli o 706 tys. więcej niż w roku poprzednim - podał w piątek Europejski Urząd Statystyczny. Był to piąty rok z rzędu, w którym liczba ludności w całej Wspólnocie rosła. Populacja w Polsce po raz kolejny się zmniejszyła.

Według Eurostatu liczba ludności w Polsce wyniosła 1 stycznia 2026 r. 36 mln 332 tys. 765 osób. Było to o 164 tys. 730 osób mniej w stosunku do roku poprzedniego - 1 stycznia 2025 r. populacja w naszym kraju liczyła 36 mln 497 tys. 495 osób.

Liczba Polaków spada piąty rok z rzędu

Liczba Polaków maleje od lat. Pięć lat temu po raz ostatni przekraczała 37 mln (dokładnie 37 mln 73 tys. 357 osób). W stosunku do 1 stycznia 2021 r. populacja Polski jest mniejsza o 2 proc., a więc o 740 tys. 592 osoby.

Polska znalazła się w gronie 11 państw UE, w których w ciągu ostatniego roku spadła liczba ludności i wśród dziewięciu, które nie były w stanie skompensować ujemnego przyrostu naturalnego (więcej ludzi umiera niż się rodzi) dodatnim saldem migracji. Spadek liczby ludności odnotowano także w Bułgarii, Grecji, Litwie, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech i we Włoszech.

Migracja ratuje statystyki UE. W Polsce ten efekt jest niemal niewidoczny

Z kolei piąty rok z rzędu Eurostat zanotował wzrost liczby ludności w całej UE. W 2021 r. nastąpił ostatni spadek populacji, co miało związek z pandemią Covid-19. Jednocześnie Europejski Urząd Statystyczny przypisuje obserwowany wzrost populacji ruchom migracyjnym - pozytywne saldo migracji kompensuje ujemny przyrost naturalny, odnotowywany w UE od 2012 r. Liczba urodzeń (4 mln 46 tys.) była po raz ostatni wyższa od liczby zgonów (4 mln 42 tys.) w 2011 r. Z kolei w 2025 r. w UE zmarło 4 mln 81 tys. osób, a urodziły się 3 mln 46 tys. osób.

W ubiegłym roku populacja wzrosła w 16 krajach UE. Najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowano na Malcie (surowy wskaźnik całkowitej zmiany liczby ludności, który uwzględnia zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji, wyniósł w tym kraju +24,1 na 1000 osób), Cyprze (+13,7) i w Luksemburgu (+13,1). Najgłębszy spadek odnotowano na Łotwie (-8,3 na 1000 osób), w Estonii (-6,8), na Węgrzech (-5,4) i w Polsce (-4,5).

Według Eurostatu niemal wszystkie państwa UE (poza Estonią i Łotwą) miały w 2025 r. dodatnie saldo migracji, przy czym najwyższe wskaźniki odnotowano na Malcie (23,9 na 1000 osób), w Hiszpanii (11,8) i na Cyprze (11,3). W Polsce wskaźnik ten wyniósł zaledwie 0,1.

Najludniejszy kraj Europy

Najludniejszym krajem w UE pozostają Niemcy (83 mln 467 tys. mieszkańców), które stanowią 18,5 proc. całej populacji UE. Polska jest w pierwszej piątce najludniejszych państw UE, których liczba odpowiada łącznie za dwie trzecie wszystkich mieszkańców UE. Po Niemczech kolejne kraje to: Francja (15 proc.), Włochy (13 proc.), Hiszpania (11 proc.) i Polska (8 proc.).

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pap, jb