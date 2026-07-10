Planują zabić Trumpa. "Do tej pory miałem szczęście"

Izrael przekazał USA informacje wywiadowcze, które według niego wskazują na nowy irański plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa - poinformował w czwartek dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - zaznaczyła gazeta.

Jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem - podkreślił dziennik.

„ Dotąd miałem szczęście, ale to może nie trwać zbyt długo”

Trump nawiązał do gróźb pod swoim adresem w środę w rozmowie z dziennikarzami w Turcji.

Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych, mnie

— powiedział Trump.

Jestem na każdej liście. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo

dodał.

Netanjahu chce wojny, Trump chce zgody!

W czwartek Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak podało biuro izraelskiego szefa rządu, jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej.

Relacje między Trumpem a premierem Izraela w ostatnich tygodniach uległy pogorszeniu, ponieważ ich interesy w sprawie wojny z Iranem zaczęły się rozmijać - zauważył „Wall Street Journal”.

Netanjahu opowiada się za utrzymaniem ataków na Iran i osiągnięciem kolejnych celów wojennych. Trump natomiast szuka sposobu na zakończenie konfliktu, powołując się na obawy, że wojna mogłaby doprowadzić do załamania światowej gospodarki. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W ubiegłym miesiącu Stany Zjednoczone zawarły z Iranem wstępne porozumienie o zawieszeniu broni.

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pap, jb