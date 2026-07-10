Volkswagen zatrudnia owce

Blisko 100 owiec pracuje na farmie fotowoltaicznej przy fabryce Volkswagen Poznań we Wrześni. Zjadają trawę i zastępują kosiarki, jako tańsze, naturalne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie.

Farma zajmuje 27 hektarów i należy do największych tego typu przy zakładach przemysłowych w Europie. W słoneczne dni potrafi zasilić fabrykę w całości. Rocznie pokrywa około 25 proc. zapotrzebowania na energię.

Projekt ma też wymiar naukowy. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sprawdzają, jak agrowoltaika wpływa na owce, rośliny, glebę i mikroklimat. Analizują również oddziaływanie farmy na środowisko.

Na terenie instalacji wypasa się owca wielkopolska. To cenna rasa objęta programem ochrony genetycznej. Zwierzęta dobrze zaaklimatyzowały się na farmie i pozostaną tam do jesieni pod opieką hodowców.

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interia, jb