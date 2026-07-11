Oszustwa w oznakowaniu lodów

Aż w 60 procentach skontrolowanych partii lodów w punktach gastronomicznych wykryto nieprawidłowości w oznakowaniu. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zakwestionowała 12 z 20 sprawdzonych partii. Fałszowanie dotyczyło głównie składu produktów, w tym bezpodstawnego używania określeń „śmietankowe” czy „rzemieślnicze”.

Jak informuje Inspekcja Jakości Handlowej, w miejscach sprzedaży brakowało wykazów składników lub podawano dane niezgodne z deklaracją producenta półproduktów.

Smak z sufitu

Smaki lodów nie odpowiadały ich realnemu składowi – mianem „czekoladowych” określano lody zawierające jedynie kakao, a „śmietankowymi” nazywano te produkowane z mleka w proszku.

Lody z maszyny jako ręczna robota

Wykryto też stosowanie chwytów marketingowych, gdzie lody z masowych hurtowni sprzedawano jako „rzemieślnicze”. Choć lody były przechowywane prawidłowo i są bezpieczne, wobec przedsiębiorców wprowadzających konsumentów w błąd zastosowano sankcje przewidziane w przepisach prawa żywnościowego.

Źródło: Wiadomości gospodarcze telewizji wPolsce24, jb

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