15 zł za godzinę pracy. "Co za wyzysk", "Nikt nie jest jeleniem"

Rozpoczął się sezon zbioru ogórków polowych, a wraz z nim powrócił problem, z którym plantatorzy zmagają się od kilku lat – brakuje pracowników sezonowych. Choć stawki za pracę wzrosły, wielu rolników przyznaje, że znalezienie chętnych nadal nie jest łatwe.

Na większych plantacjach zbiór wspomagają specjalne maszyny, nazywane przez rolników „samolotami”. Dzięki nim pracownicy zbierają ogórki w pozycji leżącej, co znacznie odciąża kręgosłup i pozwala pracować szybciej.

Ile płacą za zbiór ogórków?

Wysokość wynagrodzenia zależy od regionu i sposobu rozliczania. Z analizy ogłoszeń wynika, że najczęściej oferowane stawki mieszczą się w przedziale od 25 do 35 zł za godzinę. Niektóre gospodarstwa zapewniają również bezpłatny nocleg lub posiłki.

Nie wszystkie oferty spotykają się jednak z pozytywnym odbiorem. W jednym z ogłoszeń z Wielkopolski zaproponowano 23 zł brutto za godzinę oraz nocleg. Jak informuje „Fakt”, na internetowym forum pojawiła się także oferta pracy za 15 zł za godzinę, która wywołała falę krytycznych komentarzy.

„Co za wyzysk” czy „Nikt nie jest jeleniem” – pisali internauci.

Za granicą można zarobić znacznie więcej

Na tle polskich ofert zdecydowanie wyższe wynagrodzenie proponują zagraniczni pracodawcy. W jednym z ogłoszeń za pracę przy zbiorach oferowana jest stawka 14,99 euro brutto za godzinę, czyli około 64 zł. Różnica sprawia, że część osób decyduje się na wyjazd sezonowy zamiast pracy w kraju.

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Na podstawie Fakt, jb