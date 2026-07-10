Tulsi Gabbard, ustępująca Dyrektor Wywiadu Narodowego USA, poinformowała, że na świecie działają laboratoria badające groźne patogeny i choroby zakaźne. Ostrzegła, że w razie awarii lub niewłaściwego wykorzystania takich badań niebezpieczne patogeny mogą wydostać się poza laboratorium. Według jej oświadczenia, takie placówki znajdowały się również na Ukrainie.

Amerykańska polityk alarmuje, że istnieje duże ryzyko przypadkowego uwolnienia zakaźnego patogenu lub wykorzystania wyników badań w niewłaściwy sposób.

Co to za laboratoria?

Laboratoria biologiczne to specjalne ośrodki badawcze, w których naukowcy pracują z wirusami, bakteriami i innymi drobnoustrojami wywołującymi choroby. Takie eksperymenty niosą ryzyko, że zmodyfikowany patogen wydostanie się poza laboratorium lub zostanie wykorzystany w niewłaściwy sposób.

Tulsi Gabbard ujawnia

Laboratoria takie mają znajdować się również na Ukrianie. Gabbard dodała, że administracja Donalda Trumpa wstrzymała finansowanie części badań uznawanych za ryzykowne.

„Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) będzie nadal ściśle współpracować z partnerami w całym rządzie, aby ustalić lokalizację tych laboratoriów, rodzaje przechowywanych w nich patogenów oraz zakończyć niebezpieczne badania typu gain-of-function, które zagrażają zdrowiu i dobrobytowi Amerykanów oraz ludzi na całym świecie” – powiedziała Gabbard, o czym poinformował portal dorzeczy

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jb