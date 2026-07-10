ZUS wypłaca 366,68 zł dodatku. Ci emeryci otrzymają pieniądze

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Świadczenie wypłaca ZUS. Część osób otrzyma je automatycznie. Nie trzeba wtedy składać żadnego wniosku. Pieniądze są przekazywane razem z emeryturą lub rentą.

Kto dostanie dodatek bez wniosku?

Dodatek z urzędu przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat. ZUS przyznaje świadczenie automatycznie. Senior nie musi dostarczać dokumentów ani składać wniosku. Wypłata trafia na konto wraz z emeryturą lub rentą.

Kto musi złożyć wniosek?

O świadczenie mogą ubiegać się także osoby przed 75. rokiem życia. Warunkiem jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku trzeba złożyć wniosek do ZUS. Niezbędne są również zaświadczenie lekarskie i dokumentacja medyczna. Decyzję podejmuje ZUS.

Ile wynosi świadczenie?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwota obowiązuje po tegorocznej waloryzacji.

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pap, jb