Unia funduje klimatyzację

Upały wracają, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie systemami klimatyzacji. W 2026 roku można dostać dofinansowanie do tego typu rozwiązań, ale nie na zwykły klimatyzator służący wyłącznie do chłodzenia.

Wsparcie obejmuje wyłącznie urządzenia działające jako pompa ciepła powietrze-powietrze z funkcją ogrzewania.

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Środki z trzech programów ze środków UE

Największe możliwości daje tutaj program „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dotacja na samo urządzenie wynosi od 4400 zł nawet do ponad 11 tysięcy złotych. Przy kompleksowej termomodernizacji inwestor może liczyć dopłatę rzędu 136 tys. zł, a gdy elementem systemu jest fotowoltaika, kwota wsparcia przekracza 170 tys. zł

Właściciele mieszkań i najemcy lokali komunalnych mogą skorzystać z programu „Ciepłe Mieszkanie”, jeśli wymieniają nieefektywne źródło ciepła na ekologiczne.

Z kolei „Moje Ciepło” wspiera właścicieli nowych, energooszczędnych domów. Warunkiem uzyskania dotacji jest m.in. wybór urządzenia z funkcją grzania, spełniającego wymagania programu i wpisanego na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Trzeba jednak pamiętać, że od tego roku klimatyzacji z funkcją grzania nie można już odliczyć w uldze termomodernizacyjnej.

Grzegorz Szafraniec

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