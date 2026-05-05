Na wsparcie mogą liczyć producenci i przedsiębiorstwa z takich sektorów, jak rolnictwo, transport i rybołówstwo / autor: Freepik x 2
Bruksela dopłaci do paliwa i nawozów. 50 proc. kosztów

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  Opublikowano: 5 maja 2026, 17:15

Komisja Europejska planuje pakiet ratunkowy dla rolnictwa, transportu i rybołówstwa w celu złagodzenia wpływu kryzysu na Bliskim Wschodzie na najbardziej narażone sektory. Projekt dokumentu w tej sprawie jest konsultowany z państwami członkowskimi.

Gdyby udało się uchwalić jego ostateczną wersję bez zbędnej zwłoki, rolnicy mogliby liczyć na pieniądze jeszcze w maju. Wsparcie byłoby przyznawane do końca roku i mogłoby pokryć do 50 proc. dodatkowych kosztów paliwa i nawozów, które wynikają z kryzysu.

Niektórzy mogą dostać więcej

Rozważane jest także zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy – powyżej obowiązującego poziomu pięćdziesięciu procent – na koszty energii elektrycznej dla sektorów energochłonnych.

Co z nawozami?

Jeszcze w tym kwartale Komisja ma również przedstawić plan działań w sprawie nawozów, który ma się koncentrować na trzech głównych celach: poprawie dostępności nawozów i ograniczeniu presji cenowej, wzmocnieniu produkcji w Europie oraz zwiększeniu odporności sektora, a także przyspieszeniu transformacji w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych i bardziej zrównoważonych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Na podst.: sejm.isap.gov.pl, Komisja Europejska, PAP

