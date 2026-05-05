Bruksela dopłaci do paliwa i nawozów. 50 proc. kosztów

Komisja Europejska planuje pakiet ratunkowy dla rolnictwa, transportu i rybołówstwa w celu złagodzenia wpływu kryzysu na Bliskim Wschodzie na najbardziej narażone sektory. Projekt dokumentu w tej sprawie jest konsultowany z państwami członkowskimi.

Gdyby udało się uchwalić jego ostateczną wersję bez zbędnej zwłoki, rolnicy mogliby liczyć na pieniądze jeszcze w maju. Wsparcie byłoby przyznawane do końca roku i mogłoby pokryć do 50 proc. dodatkowych kosztów paliwa i nawozów, które wynikają z kryzysu.

Niektórzy mogą dostać więcej

Rozważane jest także zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy – powyżej obowiązującego poziomu pięćdziesięciu procent – na koszty energii elektrycznej dla sektorów energochłonnych.

Co z nawozami?

Jeszcze w tym kwartale Komisja ma również przedstawić plan działań w sprawie nawozów, który ma się koncentrować na trzech głównych celach: poprawie dostępności nawozów i ograniczeniu presji cenowej, wzmocnieniu produkcji w Europie oraz zwiększeniu odporności sektora, a także przyspieszeniu transformacji w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych i bardziej zrównoważonych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Na podst.: sejm.isap.gov.pl, Komisja Europejska, PAP

