Szykujcie portfele! Ekogrzanie wkrótce obowiązkowe

Czy Bruksela narzuci montaż pomp ciepła we wszystkich budynkach publicznych? To możliwe, bo ekoogrzewanie pozostaje jednym z priorytetów wielkiej transformacji energetycznej, która ma jeszcze przyśpieszyć.

Już w najbliższy piątek Komisja Europejska przedstawi wielki plan elektryfikacji kontynentu, który ma być lekiem nie tylko na aktualne problemy gospodarcze, ale też przyśpieszyć realizację polityki klimatycznej. Zaś - według medialnych doniesień – promowane maja być wszelkie działania w zakresie produkcji czystej energii jak również transportu i ogrzewania. Biorąc pod uwagę cel nadrzędny, jakim jest redukcja emisji i wyeliminowanie paliw kopalnych, władze unijne mogą zaproponować obowiązek montażu pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej w ramach aktualizacji przepisów UE dotyczących zamówień publicznych. Liczą także, że rządy obniżą VAT-u na pompy ciepła.

Jeśli te zapowiedzi sprawdzą się, to nie tylko w urzędach, ale szkołach, przedszkolach, teatrach czy szpitalach pompy ciepła będą obowiązkowe. Media nie informują, jak i od kiedy Bruksela chciałaby egzekwować ten wymóg.

Dyrektywa budynkowa narzuci montaż fotowoltaiki i pomp ciepła

Montaż pomp ciepła tak jak i paneli słonecznych jest formalnie wymagany w związku z przyjętą już dwa lata wcześniej tzw. dyrektywą budynkową, która w pierwszej kolejności narzuca montaż fotowoltaiki i ekologicznego ogrzewania na nowych budynkach publicznych, a w dalszej – także na już istniejących. I stanowi to duże wyzwanie dla samorządów, zwłaszcza w naszym kraju.

Przypomnijmy, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki publiczne muszą być zeroemisyjne, a od 2030 roku – wszystkie nowe domy i mieszkania. Równocześnie trzeba dokonać – zgodnie z unijnymi przepisami – stopniowo modernizacji istniejących budynków, tak by do połowy wieku wszystkie były bezemisyjne. A to wszystko wiąże się z olbrzymimi kosztami.

Pompy ciepłą wprawdzie zyskują na popularności w Unii Europejskiej, ale tempo montażu, jakie przyjęła Bruksela cztery lata temu, zweryfikowała rzeczywistość. Teraz liczy, że co roku będzie montowanych 4 miliony takich urządzeń. Tymczasem w ubiegłym roku było to 2,62 miliony pomp, a w sumie 28 milionów na całym kontynencie. W pierwszym kwartale sprzedano ponad pół miliona urządzeń (według danych z 11 krajów).

Agnieszka Łakoma

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