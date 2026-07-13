Tusk szykuje głęboki zamach na polską demokrację

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach czeka nas kolejny etap bezpardonowego uderzenia koalicji rządowej w Prawo i Sprawiedliwość. Cel Tuska jest prosty – odciąć największą partię opozycyjną od finansowania i uniemożliwić jej normalne funkcjonowanie oraz prowadzenie przyszłych kampanii wyborczych - alarmuje portal wPolityce.pl

Kiedy brakuje pomysłów na realne rządzenie, stabilizację gospodarki czy realizację szumnych obietnic wyborczych, najłatwiej jest podgrzać polityczny konflikt. To sprawdzona metoda obecnego obozu władzy. Zamiast dyskusji o rozwoju, inwestycjach czy portfelach Polaków, Donald Tusk i jego ministrowie wolą serwować opinii publicznej kolejne spektakle pod hasłem „rozliczeń”.

Naciski na PKW i polowanie na subwencję

Kluczowym elementem tej strategii ma być ponowne wzięcie na celownik finansów Prawa i Sprawiedliwości. Według naszych informacji, scenariusz polityczny na kolejne tygodnie jest taki, iż możemy spodziewać się nasilenia presji wokół Państwowej Komisji Wyborczej – zapowiada portal wPolityce.pl**.

Chodzi o wykreowanie pretekstów do ponownego zakwestionowania legalnych funduszy i subwencji budżetowych, które zgodnie z prawem przysługują największej formacji opozycyjnej. Poprzez medialne nagonki i administracyjne naciski, rządzący dążą do stworzenia klimatu, w którym odebranie PiS środków na działalność zostanie przedstawione jako „przywracanie standardów”. W rzeczywistości standardy te są właśnie łamane – rozwija portal wPolityce.pl**.

To nie jest zwykły spór partyjny. To głęboki zamach na system demokratyczny w Polsce, w którym opozycja ma zostać sprowadzona do roli listka figowego – pozbawiona narzędzi, zagłuszona i finansowo zagłodzona. Rządzący doskonale wiedzą, że merytorycznie przegrywają z programem konserwatywnym. Skoro nie potrafią wygrać na argumenty i realne sukcesy gospodarcze, postanowili zmienić reguły gry w trakcie jej trwania i związać ręce swojemu głównemu rywalowi - podumowuje autor komentarza.

**»» Więcej o sprawie przedwyborczego scenariusza wyborczego czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Idą po pieniądze opozycji. Czy czeka nas kolejny polityczny proces i zamach na subwencję PiS?

Oprac. Sek

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