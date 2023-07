Efektywny chłód ze słońca

Klimatyzacja może zwiększyć poziom autokonsumpcji nawet o blisko 10 procent w skali roku. Wykorzystanie 40 procent energii elektrycznej produkowanej w domowej instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby to znaczna optymalizacja opłacalności instalacji – wynika z analiz ekspertów TAURONA

Wspieramy długofalowe oszczędności w domach naszych klientów i systematycznie rozszerzamy portfolio produktowe dla domu o rozwiązania wspierające efektywne wykorzystywanie zielonej energii. Odpowiadając na rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów i nowych źródeł energii planujemy też zwiększenie nakładów inwestycyjnych na sieci elektroenergetyczne do trzech miliardów złotych w 2024 roku, a to trzykrotny wzrost w porównaniu z 2010 rokiem. Środki te zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Eksperci TAURONA podkreślają, że fotowoltaika pozostaje atrakcyjnym i opłacalnym źródłem energii dla gospodarstw domowych. Na największe oszczędności mogą liczyć te gospodarstwa domowe, które zmaksymalizują autokonsumpcję, czyli bieżące zużycie produkowanej energii elektrycznej. Tymczasem według badań Grupy prosumenci zużywają średniorocznie jedynie około 20 procent energii ze swoich domowych instalacji, reszta trafia do sieci dystrybucyjnej.

Zwiększenie autokonsumpcji o 10 procent

Jednym z efektywnych sposobów na zwiększenie autokonsumpcji wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym jest korzystanie z klimatyzatorów.

Gospodarstwo domowe korzystające z klimatyzatora o mocy chłodzenia 3,5kW, który jest eksploatowany przez cztery godziny dziennie w okresie trzech upalnych miesięcy, zużyje przez ten czas około 300 kWh. Przy założeniu że produkcja z instalacji fotowotaicznej i zużycie energii w budynku będzie oscylować w granicy 3000 kWh, takie chłodzenie budynku w czasie, kiedy energii słonecznej jest najwięcej, pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji nawet o blisko 10 procent w skali roku.

Jednocześnie nawet 100 procent energii potrzebnej do zasilenia urządzenia może pochodzić bezpośrednio ze słońca. Wystarczy odpowiednie sterowanie urządzeniem, tak by dopasować pracę klimatyzacji do warunków atmosferycznych i w momencie, kiedy mamy dużo energii słonecznej, za pomocą urządzeń elektrycznych zamienić ją na komfortowy chłód w pomieszczeniach.

Warto również pamiętać, że nowoczesne klimatyzatory to także rewersyjne pompy ciepła. Takie urządzenia w okresie przejściowym tj. wiosna-lato, czy jesień-zima, pozwalają na doogrzewanie naszego budynku, co dodatkowo może zwiększyć nasz komfort, zadbać o ekologię i jeszcze bardziej powiększyć wskaźnik autokonsumpcji, na którym nam tak bardzo zależy.

Więcej informacji na lepiej.tauron.pl

Tauron/KG