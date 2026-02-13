Zapadła decyzja w sprawie pelletu

Ministerstwo Energii nie planuje interwencji na rynku ekspresowo drożejącego pelletu z wykorzystaniem zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Resort podkreśla, że „prognozy nie są przesadnie alarmujące” i w zupełności wystarczy monitorowanie rozwoju sytuacji we współpracy z innymi ministerstwami oraz organizacjami branżowymi.

Ceny pelletu dochodzą do trzech tysięcy złotych za tonę, podczas gdy wcześniej nie przekraczały tysiąca ośmiuset złotych. Według przedstawicieli sektora, obecne trudności mają charakter przejściowy i wynikają m.in. z większego popytu w sezonie grzewczym, w połączeniu z ograniczoną sprzedażą. Kolejnym istotnym czynnikiem jest m.in. zakaz spalania drewna w tzw. energetyce zawodowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdził jednak na tym polu niedozwolonych praktyk.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: Ministerstwo Energii, UOKiK

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samochody będą „donosić” na właścicieli?

Mec. Wąsowski o nowelizacji ustawy o KSC: piękne hasła maskują brutalną rzeczywistość proceduralną!

Unia dwóch prędkości, czyli wstęp do superpaństwa

»»Unia dwóch prędkości coraz bliżej! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24