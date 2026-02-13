Informacje
Zapadła decyzja w sprawie pelletu

  • Opublikowano: 13 lutego 2026, 09:21

Ministerstwo Energii nie planuje interwencji na rynku ekspresowo drożejącego pelletu z wykorzystaniem zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Resort podkreśla, że „prognozy nie są przesadnie alarmujące” i w zupełności wystarczy monitorowanie rozwoju sytuacji we współpracy z innymi ministerstwami oraz organizacjami branżowymi.

Ceny pelletu dochodzą do trzech tysięcy złotych za tonę, podczas gdy wcześniej nie przekraczały tysiąca ośmiuset złotych. Według przedstawicieli sektora, obecne trudności mają charakter przejściowy i wynikają m.in. z większego popytu w sezonie grzewczym, w połączeniu z ograniczoną sprzedażą. Kolejnym istotnym czynnikiem jest m.in. zakaz spalania drewna w tzw. energetyce zawodowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdził jednak na tym polu niedozwolonych praktyk.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: Ministerstwo Energii, UOKiK

