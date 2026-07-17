NOWY Bon Senioralny 2026! Kto zyska, a kto nie

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, której celem jest m.in. wprowadzenie rządowego programu bonu senioralnego dla osób powyżej 65 lat. Świadczenie niepieniężne ma pomagać seniorom w zaspokajaniu potrzeb życia codziennego.

Bon senioralny

Bon będzie świadczeniem NIEPIENIĘŻNYM przyznawanym na usługi doraźne trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też na wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem*.

Wsparcie osób starszych nie może być jałmużną ani zbędnym kosztem. Jest wyrazem solidarności i spłatą długów wdzięczności wobec pokolenia, które budowało fundamenty współczesnej Polski

podkreślił Nawrocki na nagraniu opublikowanym w piątek na portalu X.

Głos Nawrockiego

Jednocześnie zastrzegł, że ustawa jest znacznie skromniejsza niż wcześniejsze zapowiedzi rządu. Jego zdaniem liczba osób, które otrzymają realną pomoc w pierwszym okresie działania programu może być niewielka w porównaniu ze skalą potrzeb. Dodał, że poważne wątpliwości budzi również kolejność wdrażania programu.

Zgodnie z krytykowanym przez środowisko senioralne mechanizmem pierwszeństwo mogą otrzymać gminy, które dotychczas nie rozwijały usług opiekuńczych, podczas gdy samorządy od lat inwestujące w takie rozwiązania będą musiały czekać. Pomimo tych wad ustawa jest krokiem we właściwym kierunku

ocenił.

To dopiero początek?

Nawrocki podkreślił, że oczekuje jej rozwinięcia w prawdziwy kompleksowy system opieki długoterminowej.

Seniorzy potrzebują czegoś więcej niż efektownej nazwy programu. Potrzebują dostępnej opieki, odpowiedzialnego finansowania i pewności, że państwo nie pozostawi ich samym

zaznaczył prezydent.

Jest zapotrzebowanie

Bon senioralny jest rozwiązaniem, które ma pomóc osobom w wieku ponad 65 lat w codziennym życiu, zapewniając im dostęp do usług wsparcia. Zmiany mają ułatwić seniorom funkcjonowanie w ich własnym środowisku, poprawić jakość opieki oraz koordynację usług zdrowotnych i społecznych.

Dla kogo?

Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 lat, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Od kiedy?

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

pap, jb