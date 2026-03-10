Kryptowaluty z podpisem prezydenta. Jest decyzja

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe obowiązki dla firm działających na rynku kryptowalut. Dostawcy takich usług będą musieli zbierać dane o swoich klientach oraz raportować informacje o ich transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy nakładają na dostawców usług na rynku kryptowalut obowiązek zbierania i weryfikowania danych o swoich klientach .

O co chodzi?

Chodzi o sytuacje, gdy ktoś płaci w internecie cyfrowymi pieniędzmi, czyli kryptowalutami – do tej pory państwo często nie wiedziało, kto je posiada, ile nimi handluje i czy płaci od tego podatki. Teraz firmy obsługujące takie transakcje będą musiały sprawdzać tożsamość klientów, zapisywać ich operacje i przekazywać informacje do urzędu skarbowego.

Jeszcze podatek

Ustawa dodatkowo wprowadza podatek wyrównawczy, co oznacza, że duże firmy będą płacić co najmniej 15 proc. podatku od swoich zysków.