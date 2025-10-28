Bon senioralny. „Od państwa aż 2150 zł brutto miesięcznie”

„Bon senioralny” to projekt ustawy, który jest na finiszu prac rządowych. Jego celem jest zapewnienie wsparcia osobom starszym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny z powodu zawodowych obowiązków opiekunów.

Maksymalna wartość bonu jaką może otrzymać jeden senior wynosi 2150 zł brutto miesięcznie (około 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.).

Najpierw pieniądze pójdą w ręce gminy

Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz realizowane przez gminy. Gminy za otrzymane środki będą organizować opiekę dla seniorów, których dzieci nie mogą się nimi opiekować.

Już od 2026 roku?

Projekt ustawy powinien być przyjęty w 2025 roku, a bon senioralny ma zacząć funkcjonować od 2026 roku.

Warto dodać, że konsultacje dotyczące ustawy o najmie senioralnym również zakończono, a jej wejście w życie przewidywane jest na 2026 r.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego premier zachowuje się tak dziwnie?

Niemcy w panice! Polityka klimatyczna do kosza?

Ordynarne kłamstwo Tuska w sprawie ETS2

»»Donald Tusk oszukał Polaków ws. ETS2. Ujawniamy dokumenty! – oglądaj w telewizji wPolsce24

pap, gov, jb