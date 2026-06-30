Milcząca zgoda w urzędach

Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody w sprawach administracyjnych. Nowe przepisy wprowadzają tę procedurę aż w 17 ustawach, co oznacza, że brak reakcji urzędu w określonym terminie będzie jednoznaczny z akceptacją wniosku obywatela lub firmy.

Reforma ma na celu znaczne uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji. Przepisy precyzują konkretne terminy dla wybranych obszarów.

Zgoda

Przykładowo, brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ciągu 30 dni od żądania zostanie uznany za decyzję pozytywną.

Pełne uwzględnienie żądań wnioskodawcy

W przypadku wniosków o ulgi i zwolnienia od podatku rolnego lub umorzenie zaległości podatkowych, brak reakcji fiskusa w ciągu 60 dni oznacza pełne uwzględnienie żądań wnioskodawcy. Podobny mechanizm zastosowano przy pozwoleniach na imprezy masowe. Nowe prawo wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

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wiadomości gospodarcze, jb