Milcząca zgoda w urzędach
Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody w sprawach administracyjnych. Nowe przepisy wprowadzają tę procedurę aż w 17 ustawach, co oznacza, że brak reakcji urzędu w określonym terminie będzie jednoznaczny z akceptacją wniosku obywatela lub firmy.
Reforma ma na celu znaczne uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji. Przepisy precyzują konkretne terminy dla wybranych obszarów.
Zgoda
Przykładowo, brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ciągu 30 dni od żądania zostanie uznany za decyzję pozytywną.
Pełne uwzględnienie żądań wnioskodawcy
W przypadku wniosków o ulgi i zwolnienia od podatku rolnego lub umorzenie zaległości podatkowych, brak reakcji fiskusa w ciągu 60 dni oznacza pełne uwzględnienie żądań wnioskodawcy. Podobny mechanizm zastosowano przy pozwoleniach na imprezy masowe. Nowe prawo wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Wiek emerytalny podniesiony. Ci będą pracować do 70 roku życia
Bruksela zabierze nam oszczędności, bo buduje superpaństwo
Rosja tonie. Nadchodzi wielki kryzys
»»Picie wody podczas upałów to konieczność - dr hab. Tomasz Hryniewiecki – oglądaj „Strefę zdrowia” w telewizji wPolsce24
wiadomości gospodarcze, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.