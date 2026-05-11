Prezydent: nie chcę paraliżu walki z korupcją

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Zdaniem prezydenta, odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją - przekazała.

Kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej podała, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wskazując, że w wyniku likwidacji instytucji powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa.

„Zdaniem Prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Szybkie odbudowanie wiedzy operacyjnej, sukcesywnie tworzonej od 2006 roku, nie jest możliwe” - przekazała.

Kancelaria wskazała, że weto jest wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania państwa przez rząd oraz kwestią odpowiedzialności i budowania zaufania obywateli do państwa, jego instytucji oraz procedur.

Przygotowana przez rząd ustawa o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji CBA zakładała likwidację od 1 października Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po tej dacie kompetencje Biura miały przejąć policja, ABW i KAS, a ochroną antykorupcyjną miały zajmować się policja, ABW i SKW. Oprócz likwidacji ustawa wyznaczała też zasady ochrony antykorupcyjnej, którą można obejmować „przedsięwzięcia cechujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia korupcji lub działań godzących w interesy ekonomiczne państwa”.

PAP, sek

