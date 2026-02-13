Informacje
Umiarkowane spożycie sardynek z puszki może przynieść wiele korzyści zdrowotnych / autor: Pixabay
Umiarkowane spożycie sardynek z puszki może przynieść wiele korzyści zdrowotnych / autor: Pixabay

Czasami warto również sięgnąć po… sardynki

Filip Siódmiak

Filip Siódmiak

Absolwent studiów 1. stopnia na kierunku dietetyka, specjalność kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przygotowuje się do specjalizacji w dziedzinie dietetyki nefrologicznej

  Opublikowano: 13 lutego 2026, 19:30

Ryby w puszce często postrzegane są jako produkty o niższej wartości żywieniowej w porównaniu z rybami świeżymi czy mrożonymi. Tego rodzaju ocena wynika głównie z dużego zróżnicowania jakościowego dostępnych wyrobów oraz obecności względnie licznych dodatków do żywności, takich jak sól czy oleje. W tej grupie produktów można jednak wskazać ryby, wyróżniające się korzystnymi wartościami żywieniowymi oraz mogącmi stanowić wartościowy składnik diety.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Dlaczego sardynki w puszce wyróżniają się na tle innych konserw rybnych.

• Jakie składniki odżywcze decydują o ich wysokiej wartości żywieniowej.

• Jakie znaczenie mogą mieć sardynki w diecie osób starszych.

Wartość odżywcza sardynek

Sardynki są niewielkimi rybami morskimi o wysokiej gęstości odżywczej. Dostarczają wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), w tym kwasów omega-3, uczestniczących w regulacji procesów zapalnych i metabolizmu lipidów. Ich obecność w diecie wiąże się z korzystnym wpływem na parametry kardiometaboliczne, w szczególności w kontekście przewlekłego, niskiego stopnia stanu zapalnego.

Oprócz tłuszczu sardynki stanowią źródło pełnowartościowego białka oraz składników mineralnych. Zawierają znaczące ilości wapnia, potasu i magnezu, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania układu kostnego, mięśniowego oraz sercowo-naczyniowego. Obecne są w nich również mikroelementy, takie jak żelazo i cynk, a także związki azotowe, w tym tauryna i arginina, uczestniczące w regulacji napięcia naczyń oraz równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu.

Z uwagi na jednoczesną obecność wielu składników bioaktywnych sardynki mogą oddziaływać wielokierunkowo, modulując stres oksydacyjny, parametry hemodynamiczne oraz metabolizm lipidów.

Znaczenie w diecie osób starszych

Włączenie ryb do jadłospisu, w tym również sardynek, wiąże się z potencjalnymi korzyściami dla funkcji kognitywnych, które z wiekiem ulegają stopniowemu pogorszeniu. Składniki obecne w rybach, zwłaszcza kwasy tłuszczowe omega-3 oraz mikroelementy, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej pracy układu nerwowego. Z tego względu sardynki mogą stanowić wsparcie i urozmaicenie diety osób w wieku podeszłym, u których często obserwowanym zjawiskiem jest jednoczesne ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń funkcji poznawczych.

Bezpieczeństwo spożycia?

Sardynki należą do ryb o krótkim cyklu życiowym i niskim poziomie troficznym. W praktyce oznacza to ograniczoną zdolność do kumulowania metali ciężkich i innych trwałych zanieczyszczeń środowiskowych w porównaniu z dużymi rybami drapieżnymi. Z tego względu uznawane są za jedne z bezpieczniejszych ryb przeznaczonych do regularnego spożycia.

Analizy wskazują, że umiarkowane spożycie sardynek z puszki nie wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów narażenia na rtęć czy dioksyny. Porcje odpowiadające kilku porcjom tygodniowo mieszczą się w granicach uznawanych za bezpieczne dla populacji ogólnej.

FAQ

Czy sardynki w puszce mają wartość porównywalną z rybami świeżymi? Tak, pod względem zawartości białka, kwasów tłuszczowych omega-3 i składników mineralnych sardynki w puszce zachowują wysoką wartość odżywczą.

Czy sardynki są dobrym źródłem wapnia? Tak, szczególnie wtedy, gdy spożywane są wraz z ośćmi, które w procesie konserwowania ulegają zmiękczeniu.

Czy można jeść sardynki często bez ryzyka kumulacji metali ciężkich? Umiarkowane spożycie, przykładowo kilka porcji tygodniowo, uznaje się za bezpieczne ze względu na niski poziom kumulacji zanieczyszczeń.

Dla kogo sardynki mogą być szczególnie korzystne? Mogą stanowić wartościowy element diety osób starszych oraz osób z podwyższonym ryzykiem zaburzeń kardiometabolicznych.

Podsumowanie: jedz na zdrowie!

Sardynki w puszce są produktem o wysokiej gęstości odżywczej, łączącym obecność kwasów tłuszczowych omega-3, pełnowartościowego białka oraz licznych składników mineralnych. Dzięki niewielkim rozmiarom i krótkiemu cyklowi życia cechują się relatywnie niskim poziomem zanieczyszczeń środowiskowych. Włączenie ich do diety w umiarkowanych ilościach może stanowić praktyczny i zarazem bezpieczny sposób na wzbogacenie jadłospisu, w szczególności u osób w wieku podeszłym.

Filip Siódmiak

