Kijów otrzyma 690 mln dolarów. To kolejna transza pieniędzy

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformował w poniedziałek wieczorem, że zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy, co było ostatnim warunkiem powiększenia o ok. 690 mln dolarów pomocy dla tego kraju. To kolejna transza 4-letniego programu, który opiewa na 15,6 mld dolarów.

Poniedziałkowa decyzja MFW była ostatnim warunkiem uruchomienia kolejnej części środków pomocowych dla Kijowa. W czerwcu zarząd Funduszu i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w tej sprawie.

W ramach czteroletniego programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania (EFF) Ukraina ma łącznie otrzymać 15,6 mld dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez MFW, czy zgodnie z warunkami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.

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