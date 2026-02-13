Koniec kar za legalną pracę na wsi?

Polska wieś przestała być wyłącznie przestrzenią produkcji rolnej. Dziś coraz częściej łączy w sobie funkcję gospodarczą, mieszkaniową i społeczną. Obok gospodarstw rolnych powstają nowe domy, osiedlają się osoby pracujące w miastach, rozwija się turystyka i usługi. Ta zmiana jest naturalna, ale rodzi napięcia. Rząd chce im zapobiegać.

Resort rolnictwa zapowiada nowelizację przepisów regulujących „dobrosąsiedzkie” funkcjonowanie terenów wiejskich. Jak podkreśla minister, Stefan Krajewski, wieś pozostaje przede wszystkim miejscem produkcji żywności, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Celem projektowanych regulacji jest wzmocnienie pozycji rolników, przy jednoczesnym zachowaniu praw pozostałych mieszkańców wsi.

Narastające konflikty

Struktura społeczna wsi dynamicznie się zmienia. Coraz więcej mieszkańców terenów wiejskich nie prowadzi działalności rolniczej. W efekcie rośnie liczba sporów dotyczących zapachów z gospodarstw, hałasu maszyn, pracy w godzinach nocnych czy transportu płodów rolnych i zwierząt. Tymczasem strona rządowa wskazuje, że produkcja rolna jest uzależniona od warunków pogodowych i cyklu biologicznego roślin oraz zwierząt. Takie prace jak żniwa czy zbiory często muszą być prowadzone poza standardowymi godzinami pracy. Nowe przepisy mają uwzględnić tę specyfikę i ograniczyć liczbę konfliktów sąsiedzkich.

Bat na nieuzasadnione pozwy

Prowadzenie działalności rolniczej ma zostać jednoznacznie uznane za mieszczące się w granicach normalnego korzystania z nieruchomości. Jednym z kluczowych elementów projektu są zmiany w przepisach prawa cywilnego. Odpowiedzialność rolnika będzie możliwa wyłącznie w przypadku naruszenia prawa lub zasad prawidłowej gospodarki rolnej. Nowelizacja ma ograniczyć możliwość wnoszenia pozwów opartych wyłącznie na subiektywnym poczuciu uciążliwości.

Zmiany w przepisach wykroczeniowych

Projekt przewiduje także modyfikację przepisów dotyczących wykroczeń. Chodzi o sytuacje, w których rolnicy ponosili odpowiedzialność za hałas lub inne skutki prowadzenia działalności produkcyjnej. Nowe regulacje mają jasno wskazać, że legalna działalność rolnicza, prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami, nie będzie podstawą do nakładania kar administracyjnych czy mandatów.

Świadomość przy zakupie działki czy domu

Zmiany obejmą również obrót nieruchomościami na terenach wiejskich. Osoba kupująca dom poza miastem będzie zobowiązana potwierdzić, że jest świadoma możliwego sąsiedztwa gospodarstwa rolnego oraz związanych z nim naturalnych oddziaływań, takich jak zapachy, hałas czy wzmożony ruch maszyn. Rozwiązanie to ma zwiększyć transparentność transakcji i ograniczyć przyszłe spory między nowymi mieszkańcami a rolnikami.

Konsultacje społeczne

Projekt zmian zostanie skierowany do szerokich konsultacji społecznych. Uwagi będą mogły zgłaszać samorządy, organizacje branżowe oraz sami obywatele. Proponowane regulacje mają uporządkować relacje na obszarach wiejskich i zapewnić stabilność prowadzenia działalności rolniczej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi interesów wszystkich mieszkańców.

Źródło: MRiRW

