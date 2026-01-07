Tysiąc traktorów zablokuje 9 stycznia Warszawę

Dziewiątego stycznia członkowie Ogólnopolskiego Oddolnego Protestu Rolników zjadą do Warszawy. Ponownie głównym powodem wyjścia producentów rolnych na ulice jest sprzeciw wobec skrajnie niekorzystnej dla rolnictwa umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem Mercosur. Ustalono już szczegóły akcji.

Demonstranci z całego kraju przyjadą do stolicy ciągnikami – maszyn może być nawet tysiąc. Zapewniają, że nie odpuszczą. Jaką trasę zamierzają pokonać?

Trasa protestu

Protest rozpocznie się o godzinie 11.00 na Placu Defilad – pod Pałacem Kultury. Następnie rolnicy przejadą przez Rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, ulice Matejki i Wiejską (pod Sejm), ulicą Piękną i ponownie Alejami Ujazdowskimi – aż pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Demonstranci zapowiadają, że na samym przemarszu się nie skończy. Przygotowywane są już kolejne akcje w stolicy, a ich szczegóły mają być podane w najbliższych dniach.

Ważne spotkanie w Brukseli

Podpisanie umowy handlowej pomiędzy Wspólnotą a krajami Mercosur może oznaczać bankructwo wielu gospodarstw. Jedną z ostatnich szans na zablokowanie porozumienia są dzisiejsze rozmowy w Brukseli, zorganizowane na wniosek ministrów rolnictwa Francji i Polski, z udziałem unijnych komisarzy ds. rolnictwa i handlu oraz ministra rolnictwa Cypru, który od tygodnia przewodniczy Radzie Unii Europejskiej.

Włochy za, a nawet przeciw?

Przeciwne umowie są Francja i Polska. Stanowisko Włoch bywa zmienne, a kluczową kwestią w przypadku tego kraju pozostają klauzule ochronne. Nasz rząd deklaruje, że koncentruje się na ich wzmocnieniu, by zabezpieczyć interesy rolników i przetwórców, choć możliwości nacisku na inne kraje są ograniczone. Polscy producenci rolni podnoszą m.in. argument jakości i bezpieczeństwa żywności, bowiem produkty z krajów Mercosur często nie spełniają unijnych standardów, a korzystniejsze warunki klimatyczne dodatkowo zwiększają ich konkurencyjność.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro TV w Polsce24

