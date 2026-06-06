TVN na sprzedaż? Do 7 lipca Bruksela wyłoży karty

Paramount Skydance wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. TVN – wynika z dokumentów opublikowanych przez KE. Unijny regulator antymonopolowy ma wstępnie wydać decyzję w sprawie transakcji do 7 lipca.

Zgłoszenie zostało formalnie zarejestrowane przez Komisję Europejską pod numerem M.12278. Postępowanie prowadzone jest w ramach unijnych przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Komisja Europejska zapowiedziała decyzję do 7 lipca

Komisja Europejska może zatwierdzić transakcję bezwarunkowo, zgodzić się na nią po przedstawieniu środków zaradczych przez strony lub wszcząć pogłębione postępowanie antymonopolowe, jeśli uzna, że połączenie mogłoby ograniczyć konkurencję na rynku medialnym i streamingowym.

Termin wydania decyzji przez Komisję został wyznaczony na 7 lipca. Jak poinformował Reuters, transakcja – której wartość może sięgać około 110 mld dolarów – należałaby do największych konsolidacji w historii sektora medialnego. Połączony podmiot objąłby m.in. studia filmowe, platformy streamingowe i kanały telewizyjne należące obecnie do obu grup.

Transakcja obejmie w Polsce stację TVN

Dziś w portfolio Paramount znajdują się m.in. ►Paramount Pictures, ►CBS, ►Nickelodeon, ►MTV i ►platforma Paramount+.

Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. ►HBO, ►platformę Max, ►CNN, ►Warner Bros. Studios, ►Discovery Channel oraz ►Cartoon Network, a w Polsce — ►TVN.

Nie wiadomo, czy fuzja będzie miała konsekwencje dla rynku telewizyjnego w Polsce

Media wskazują, że Komisja może szczególnie analizować wpływ planowanej fuzji na rynek treści audiowizualnych i kanałów dziecięcych w Europie. Jako że część działalności obu firm pokrywa się, KE mogłaby uzależnić ewentualną zgodę na fuzję od sprzedaży przez Paramount części aktywów. Nie wiadomo, czy fuzja będzie miała konsekwencje dla rynku telewizyjnego w Polsce. Jak dotąd spółki nie informowały o zmianach dotyczących swoich aktywów w regionie.

PAP, sek

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