Klamka zapadła: stacja TVN ma nowego właściciela!

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery (WBD) zatwierdzili w czwartek w głosowaniu przejęcie spółki przez koncern Paramount Skydance. Transakcja opiewa na 110 mld dolarów, a w jej wyniku właściciela zmieni m.in. polski TVN.

Decyzję podjęto na specjalnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym przez spółkę. W myśl umowy Paramount Skydance nabędzie całość koncernu WBD za cenę 31 dolarów za akcję. Wartość całej transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów.

„Wstępne wyniki głosowania przeprowadzonego na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wskazują, że akcjonariusze WBD zdecydowaną większością głosów zatwierdzili przyjęcie umowy o fuzji z Paramount (Skydance)” - napisała firma w komunikacie.

W wyniku przejęcia Paramount Skydance pozyska m.in. platformę streamingową HBO Max, studia filmowe i telewizyjne należące do Warner Bros., a także stacje telewizyjne takie jak CNN, TNT i polski TVN.

„Dzisiejsza zgoda akcjonariuszy to kolejny kluczowy krok w kierunku sfinalizowania tej historycznej transakcji, która przyniesie naszym akcjonariuszom wyjątkową wartość. Będziemy kontynuować współpracę z Paramount, aby dokończyć pozostałe etapy tego procesu, który doprowadzi do stworzenia wiodącej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji” - oznajmił szef WBD David Zaslav.

Jedna z największych operacji przejęcia na rynku medilanym

Fuzja jest jedną z największych transakcji tego typu na rynku mediów. Paramount Skydance wygrał rywalizację o zakup WBD z Netflixem, który pierwotnie zawarł umowę z koncernem, lecz za zerwanie umowy otrzymał od Paramount 2,8 mld dolarów rekompensaty.

Według planów firm transakcja ma zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału br. W przeciwnym wypadku akcjonariusze WBD otrzymają rekompensatę w wysokości 0,25 dolara za akcję za każdy kwartał opóźnienia.

Aby sfinalizować sprzedaż, firmy muszą pokonać szereg przeszkód proceduralnych. Dochodzenie w sprawie zapowiedział prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta. Umowa spotkała się też ze sprzeciwem setek reżyserów, producentów i aktorów. W zeszłym tygodniu opublikowali oni list otwarty, w którym przekonywali, że umowa będzie szkodliwa dla branży kreatywnej Hollywood.

Transakcję analizuje też wydział antymonopolowy amerykańskiego ministerstwa sprawiedliwości. Wysoki rangą urzędnik resortu Omeed Assefi powiedział, że Paramount Skydance „absolutnie” nie może liczyć na „szybką ścieżkę” zatwierdzenia przez regulatorów ze względów politycznych. Własne dochodzenie zapowiedział też brytyjski urząd antymonopolowy Competition and Markets Authority (CMA) ze względu na to, że zarówno WBD, jak i Paramount Skydance działają również na rynku brytyjskim.

Paramount Skydance jest kierowany przez Davida Ellisona — syna założyciela koncernu Oracle Larry’ego Ellisona, znanego ze wspierania obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Larry Ellison udzielił też gwarancji finansowych na rzecz transakcji.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

