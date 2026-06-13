TVN jeszcze w lipcu z nowym właścicielem?

Wydział antymonopolowy departamentu sprawiedliwości USA zatwierdził przejęcie Warner Bros Discovery (WBD) przez Paramount Skydance - poinformował portal Politico, powołując się na dwa źródła. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Zgoda ta usuwa kluczową barierę regulacyjną dla transakcji, która należy do najbardziej obserwowanych procesów fuzji medialnych w okresie rządów Donalda Trumpa - zauważył serwis.

Transakcja nie wywołała zastrzeżeń urzędników

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy urzędnicy resortu uznali, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji i zdecydowali się jej nie kwestionować — poinformowały osoby zaznajomione ze sprawą, które wypowiadały się anonimowo. Jak dodało jedno ze źródeł, wydział zatwierdził fuzję bez nakładania obowiązku sprzedaży części aktywów, środków zaradczych ani żadnych dodatkowych warunków.

Zatwierdzenie fuzji przez departament sprawiedlwości USA kończy miesiące intensywnych działań lobbingowych ze strony kierownictwa Paramount Global, w tym Ellisonów, którzy osobiście spotykali się co najmniej dwukrotnie z prawnikami wydziału antymonopolowego oraz wysokimi rangą urzędnikami resortu - napisał portal Politico.

Podczas tych rozmów przedstawiciele Paramount utrzymywali, że fuzja wzmocni konkurencję zamiast ją osłabić, tworząc firmę medialną lepiej przygotowaną do rywalizacji z liderami streamingu oraz dobrze finansowanymi gigantami technologicznymi — przekazały osoby zaznajomione ze sprawą.

»» O transakcji przejęcia przez Paramount Skydance koncernu Warner Bros. Discovery czytaj tutaj:

Klamka zapadła: stacja TVN ma nowego właściciela!

TVN na sprzedaż? Do 7 lipca Bruksela wyłoży karty

USA. Megatransakcja na rynku mediów zawarta!

Postępowania przeciw fuzji na poziomie stanowym

Przeszkodę w transakcji mogą jeszcze stanowić działania władz Kalifornii. Prokurator generalny tego stanu, Rob Bonta, wszczął w marcu dochodzenie w sprawie fuzji i oświadczył, że widzi w sprawie potencjalne problemy, takie jak mniejsza konkurencja na rynku. Rzecznik biura Bonty poinformował wcześniej w tym tygodniu Politico, że „przejęcie Warner Bros. przez Paramount pozostaje przedmiotem aktywnego dochodzenia”.

W ubiegły piątek Reuters napisał też, że grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje sądowy pozew zmierzający do zablokowania przejęcia.

Agencja nie podała, jaka ma być podstawa nadchodzącej skargi władz stanowych, lecz proponowana transakcja spotkała się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

Transakcja budzi też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej, a także możliwych skutków politycznych przejęcia CNN przez firmę związaną z rodziną Ellisonów, sprzymierzoną z Trumpem. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

»» O politycznej kontrakcji przeciw przejęciu Warner Bros. Discovery czytaj tutaj:

Polityczny atak na megafuzję mediów w USA. Trzy zarzuty

Jak Paramount Skydance wygrał z Netflix?

Akcjonariusze WBD zatwierdzili sprzedaż spółki podczas specjalnego walnego zgromadzenia w kwietniu, ale jej finalizacja wymaga zgód regulatorów w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie obie spółki są obecne. Ze strony brytyjskiej sprawę bada urząd antymonopolowy Competition and Markets Authority (CMA).

Paramount Skydance dąży do jak najszybszego dopięcia transakcji, a według branżowego portalu Status zarząd ma nadzieję, że stanie się to do 15 lipca, choć w publicznych wypowiedziach i dokumentach wyznaczono datę 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dol., a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dol.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kto i ile naprawdę zarobi na mundialu? Ta lista nie jest oczywista

„Afera sianowa”: Trzaskowski się pogrążył

To pewne: od 2028 r. będą nas karać za emisję CO2!

»»ETS2 – Bruksela nie odpuści! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24