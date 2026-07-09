Finałowe odliczanie transakcji sprzedaży TVN

Amerykańskie stany, które obawiają się, że przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD) przez Paramount Skydance zaszkodzi konkurencji, mogą w przyszłym tygodniu złożyć skargę sądową mającą na celu zablokowanie transakcji - poinformował w środę Reuters powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Także Komisja Europejska chce zamknąć swoje postępowanie w sprawie fuzji w najbliższych dniach, choć przesunęła ostateczny termin decyzji z 7 na 22 lipca. Zarząd Paramount Skydance zapowiadał wcześniej, że chciałby zamknąć transakcję do środy 15 lipca.

Agencja podała, że prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta stoi na czele dochodzenia mającego ustalić, czy transakcja narusza amerykańskie przepisy zakazujące takich fuzji, które mogłyby ograniczać konkurencję. Według Reutersa termin wniesienia pozwu może jeszcze ulec zmianie.

Serwis zaznaczył, że nie wszystkie pozwy mające na celu zablokowanie fuzji kończą się sukcesem, ale mogą opóźnić finalizację transakcji o wiele miesięcy, jeśli sąd nakaże wstrzymanie transakcji do czasu zakończenia postępowania.

Nieznana jest podstawa prawna skargi

Na początku czerwca Reuters napisał, że grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje pozew mający na celu zablokowanie przejęcia WBD. Agencja nie podała, jaka ma być podstawa prawna planowanej skargi. Przypomniała natomiast, że transakcję oprotestowały środowiska twórcze w Hollywood, które obawiają się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

Fuzja budzi też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej, a także możliwych skutków politycznych przejęcia CNN przez firmę związaną z rodziną Ellisonów, która ma bliskie związki z prezydentem Donaldem Trumpem. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Agencja Reutera podała też, powołując się na biuro prokuratora generalnego stanu Oregon, że Paramount poinformował, iż nie sfinalizuje przejęcia Warner Bros. przed 22 lipca. Oznacza to kolejne opóźnienie w harmonogramie zamknięcia transakcji - zaznaczyła agencja.

Reuters podkreślił, że w razie opóźnienia transakcji koszty dla Paramount mogą znacząco wzrosnąć. Jeśli do października fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dol., a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dol.

Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Komisja Europejska ma ujawnić decyzję do 14 lipca

Według portalu Variety, organy unijne badają przejęcie WBD zarówno pod kątem ochrony konkurencji jak i pod względem zgodności z unijnymi zasadami zagranicznych dotacji; decyzje mają zapaść do 14 lipca.

Chodzi o kwotę 24 mld dol., którą na transakcję wyłożyły państwowe fundusze majątkowe Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zagraniczni inwestorzy mają stanowić 49 proc. akcjonariatu, lecz bliskowschodnie fundusze mają nie posiadać prawa głosu ani reprezentacji w zarządzie.

Lewicowy rząd w Londynie może zakwestionować przejęcie

Brytyjska minister kultury Lisa Nandy przekazała wczoraj, że może zakwestionować planowane przejęcie Warner Bros Discovery (WBD) przez Paramount Skydance, między innymi ze względu na obawy o pluralizm mediów w Wielkiej Brytanii.

„Po rozmowach ze stronami oraz po przeprowadzeniu niezależnych analiz mój resort, poinformował w moim imieniu, obecnych i potencjalnych właścicieli Warner Bros Discovery, że skłaniam się ku interwencji” - napisała w oświadczeniu szefowa resortu kultury, dodając, że motywuje to troską o pluralizm poglądów oraz różnorodność właścicielską w mediach.

Rzecznik Paramount, cytowany przez agencję Reutera, zadeklarował, że jest przekonany, że proponowana transakcja nie zagraża pluralizmowi w Zjednoczonym Królestwie, dodając, że uważa, że mimo zastrzeżeń szefowej ministerstwa kultury, podpisanie umowy się nie opóźni.

Paramount jest właścicielem brytyjskiego kanału telewizyjnego Channel 5, a WBD - odbieranego w Królestwie CNN International.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rozgrywka o 200 milionów

Minister finansów działa w interesie Rosjan

Chiński szok 2.0. Jak Pekin łupi Europę i Polskę

»»Ceny gazu znów niestabilne – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24