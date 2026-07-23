Wielki krok bliżej do sprzedaży TVN

Komisja Europejska zgodziła się w środę warunkowo na przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, a które dotyczą dystrybucji filmów - zaznaczyła KE.

KE przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku.

Badanie KE pod kątem potencjalnego wzrostu cen i powstawania monopoli

W ramach takiej kontroli KE bada proponowane transakcje pod kątem potencjalnego wzrostu cen i powstawania monopoli. Nie ocenia natomiast ich wpływu na zachowanie pluralizmu mediów.

Koncern Paramount w trakcie postępowania sam zaproponował rozwiązania, które miały odpowiedzieć na obawy związane z dystrybucją filmów w europejskich kinach. W ramach tych ustępstw koncern ma m.in. w ciągu 13 miesięcy sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który Paramount wraz z wytwórnią Universal dystrybuują filmy do kin. KE obawiała się bowiem, że gdyby filmy Warner Bros. również były dystrybuowane za pośrednictwem United International Pictures, rodziłoby to ryzyko monopolu na unijnym rynku i wzrostu cen dla konsumentów.

Paramount obiecał też, że przez kolejne 10 lat nie będzie współpracował z Universalem w zakresie dystrybucji filmów w Europie.

Kwestia dystrybucji filmów wzbudziła obawy właścicieli europejskich kin.

Obecnie w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

Natomiast amerykański koncern zobowiązał się także w ramach dochodzenia nie przenosić dystrybucji filmów Warnera do dystrybutora kinowego, który dystrybuuje zarówno filmy Paramount, jak i Universala i Disneya. Chodzi o Polskę, a także Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Grecję, Węgry, Łotwę, Litwę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Szwecję oraz wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego Islandię i Norwegię.

Paramount będzie mieć też zakaz przenoszenia dystrybucji filmów do lokalnych partnerów Warnera, jeśli obsługują oni jednocześnie Universala lub Disneya, co ma zapobiec powstaniu monopolu po fuzji.

KE zbadała też m.in. potencjalne ryzyko przejęcia dla oferty kanałów dla dzieci. Doszła jednak do wniosku, że połączony podmiot będzie mieć wystarczającą konkurencję ze strony innych nadawców i platform streamingowych w Europie. Jak podkreśliła KE w komunikacie, jej dochodzenie wykazało, że serwisy streamingowe stanowią istotne ograniczenie konkurencyjne, uniemożliwiając nowemu podmiotowi narzucanie warunków w łańcuchu wartości audiowizualnej.

3 sierpnia sąd w USA wyda kluczowe rozstrzygnięcie

Zielone światło na przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wydał już resort sprawiedliwości USA. W poniedziałek sąd federalny w Oakland zawiesił tę transakcję do 3 sierpnia. Tego dnia odbędzie się rozprawa, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy finalizacja transakcji powinna zostać opóźniona na czas trwania postępowania sądowego. Takie postępowanie może zająć wiele miesięcy.

Prezesem i właścicielem większościowym Paramount Skydance jest David Ellison, który był oskarżany o wpływanie na redakcję amerykańskiej stacji CBS, przejętej wcześniej przez grupę.

Rodzina Ellisonów jest blisko związana z prezydentem USA Donaldem Trumpem i - według doniesień - miała mu obiecać m.in. zmianę profilu stacji informacyjnej CNN, która obecnie również należy do Warnera.

Jeśli Paramount postawi na swoim i sfinalizuje transakcję, to będzie to drugie megaprzejęcie koncernu medialnego przez przyjazną administracji prezydenta Trumpa spółkę (po przejęciu Paramount przez Skydance).

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

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