Przejęcie Warner Bros. Discovery wstrzymane. Kiedy ta fuzja?

Paramount Skydance zgodził się wstrzymać przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery (WBD) do czasu wydania orzeczenia w sprawie pozwu złożonego przez grupę amerykańskich stanów, kwestionujących tę transakcję, lub do 1 czerwca 2027 roku - podał Reuters, powołując się na złożone w piątek dokumenty sądowe.

Opóźnienie może kosztować Paramount Skydance około 7 mln dolarów dziennie: tyle wynoszą opłaty, które spółka zobowiązała się płacić akcjonariuszom WBD, jeśli fuzja nie zostanie sfinalizowana do 30 września - napisała agencja.

Skargę przeciwko planowanemu przejęciu złożyła 13 lipca koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych, pod kierownictwem Kalifornii. Skarżący domagali się wstrzymania transakcji do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Argumentowano, że dopuszczenie do finalizacji tego przedsięwzięcia spowodowałoby nieodwracalne szkody dla konkurencji. Podkreślono, że powstałby w ten sposób medialny gigant, który mógłby podnosić ceny w branży filmowej i telewizyjnej.

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Wstrzymanie fuzji może nawet do 1 czerwca 2027 r.

W poniedziałek sąd federalny w Oakland nakazał wstrzymanie przejęcia WBD przez Paramount do 3 sierpnia. We wstępnym orzeczeniu sąd uznał, że stany, które wniosły skargę do sądu, w sposób przekonujący wykazały, iż przedsięwzięcie mogłoby doprowadzić do bezprawnego ograniczenia konkurencji - podał Reuters. W czwartek sąd wydłużył okres wstrzymania przejęcia do 17 sierpnia.

Jak podał w piątek Reuters, przedsiębiorstwa uzgodniły, że wstrzymają realizację transakcji do pięciu dni po wydaniu przez sąd orzeczenia co do meritum sprawy lub do 1 czerwca 2027 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Analiza agencji Reutera dotycząca podobnych spraw wykazała, że w postępowaniach kwestionujących fuzje sędziowie wydawali orzeczenia średnio po około ośmiu miesiącach.

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Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dolarów, a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów. Fuzja uzyskała zgodę akcjonariuszy WBD w kwietniu. Transakcja ma objąć dwa duże studia filmowe, a także platformy streamingowe oraz kanały telewizyjne, m.in. CBS, CNN i polski TVN.

W środę Komisja Europejska zgodziła się warunkowo na przejęcie. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, które dotyczą dystrybucji filmów - zaznaczyła KE.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

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